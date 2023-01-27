Белгородский аэропорт закупил бронежилеты и бронеодежду

Согласно документам госзакупки, компания «Международный аэропорт Белгород» закупила средства индивидуальной защиты военного назначения. Речь идёт о бронежилетах и бронеодежде. Всего на покупку потратили 330 тысяч рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика. Поставить товар должны до 28 февраля.