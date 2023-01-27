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Белгородский аэропорт закупил бронежилеты и бронеодежду

27 января 2023, 10:44
Фото: официальный сайт аэропорта в Белгороде
Контракт заключили 23 января. Закупка была произведена у единственного поставщика. Журналисты «Бел.Ру» направили запрос в аэропорт, чтобы узнать, для каких целей они закупили средства индивидуальной защиты.

Согласно документам госзакупки, компания «Международный аэропорт Белгород» закупила средства индивидуальной защиты военного назначения. Речь идёт о бронежилетах и бронеодежде. Всего на покупку потратили 330 тысяч рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика. Поставить товар должны до 28 февраля.

Для каких целей аэропорт приобрёл товары и кто являлся поставщиком, в документах не указано. Поэтому мы направили официальный запрос в компанию.

Напомним, ранее стало  известно, что белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора. Максимально на работы готовы выделить 246 240 рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 февраля.

 

Белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора
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#Кристина Семенчук#Бронежилеты#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород
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