Белгородский аэропорт закупил бронежилеты и бронеодежду

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Согласно документам госзакупки, компания «Международный аэропорт Белгород» закупила средства индивидуальной защиты военного назначения. Речь идёт о бронежилетах и бронеодежде. Всего на покупку потратили 330 тысяч рублей. Закупка была произведена у единственного поставщика. Поставить товар должны до 28 февраля.
Для каких целей аэропорт приобрёл товары и кто являлся поставщиком, в документах не указано. Поэтому мы направили официальный запрос в компанию.
Напомним, ранее стало известно, что белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора. Максимально на работы готовы выделить 246 240 рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 февраля.