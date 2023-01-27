Белгородских военнослужащих без приказа отправляют копать окопы

В вечернем прямом эфире к главе региона обратилась местная жительница, которая заявила, что её мобилизованного мужа, который должен охранять границу, отправили в другое место рыть окопы. По её словам, в другое место военных отправляют без приказа, и, если что-то случится, они будут дезертирами. Оружие с собой взять они не могут, потому что «невозможно держать автомат и молоток одновременно», добавила женщина.