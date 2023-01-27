Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Белгородских военнослужащих без приказа отправляют копать окопы

27 января 2023, 18:44
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
С таким утверждением в прямом эфире к губернатору области обратилась женщина.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире к главе региона обратилась местная жительница, которая заявила, что её мобилизованного мужа, который должен охранять границу, отправили в другое место рыть окопы. По её словам, в другое место военных отправляют без приказа, и, если что-то случится, они будут дезертирами. Оружие с собой взять они не могут, потому что «невозможно держать автомат и молоток одновременно», добавила женщина.

Вячеслав Гладков не согласился с жительницей и отметил, что такая задача всегда входила в обязанности военных.

Всё-таки мы говорим о военнослужащих, которые выполняют свой долг. Я когда-то сам в обороне служил, мы рыли окопы – это естественно, от этого зависит безопасность Вашего мужа. Так было всегда. Да, есть сторонние организации, которые тоже занимаются окопами, но это немного другое. У Вашего мужа есть командиры, которые отдают приказы и выполняют задачи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На этой неделе стало известно, что к строительству белгородской «засечной черты» привлекают работников администрации и муниципальных предприятий. 

Отказаться нереально: бюджетников в Белгороде привлекли к работам на «засечной черте»
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков прокомментировал жалобы на безденежье рабочих в окопахБелгородским рабочим не заплатили зарплату за утепление окоповНовость о наборе добровольцев для рытья окопов в Белгородской области назвали фейком«В окопах неверующих нет»: в Белгородской области мобилизованных провожает священник
#Александра Склярова#Окопы#Спецоперация#СВО#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Отказаться нереально: бюджетников в Белгороде привлекли к работам на «засечной черте»
Сегодня, 14:51
Пропавшего в Белгороде католического священника осудили за мат в общественном месте
Сегодня, 15:04
В Белгороде наказали врача, сделавшего прививку ребёнку без согласия его родителей
Сегодня, 14:29
Неудобный остановочный павильон на Гринёвке в Белгороде переносить не будут
Сегодня, 14:25
«Фекальный каток» появился в Белгородском районе из-за салфеток в унитазах
Сегодня, 14:20
В повреждённом при обстреле доме по улице Губкина завершились ремонтные работы
Сегодня, 16:47