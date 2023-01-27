Белгородских военнослужащих без приказа отправляют копать окопы

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
В вечернем прямом эфире к главе региона обратилась местная жительница, которая заявила, что её мобилизованного мужа, который должен охранять границу, отправили в другое место рыть окопы. По её словам, в другое место военных отправляют без приказа, и, если что-то случится, они будут дезертирами. Оружие с собой взять они не могут, потому что «невозможно держать автомат и молоток одновременно», добавила женщина.
Вячеслав Гладков не согласился с жительницей и отметил, что такая задача всегда входила в обязанности военных.
Всё-таки мы говорим о военнослужащих, которые выполняют свой долг. Я когда-то сам в обороне служил, мы рыли окопы – это естественно, от этого зависит безопасность Вашего мужа. Так было всегда. Да, есть сторонние организации, которые тоже занимаются окопами, но это немного другое. У Вашего мужа есть командиры, которые отдают приказы и выполняют задачи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На этой неделе стало известно, что к строительству белгородской «засечной черты» привлекают работников администрации и муниципальных предприятий.