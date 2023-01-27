Белгородка отсудила у больницы 500 тысяч за оставленную в её теле метровую салфетку

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Старооскольской окружной больнице пришлось выплатить более полумиллиона рублей компенсации из-за забытой в теле пациентки хирургической марлевой салфетки длиной в один метр. Врачи в больнице провели женщине операцию, однако её состояние не улучшалось. Более года у неё были проблемы со здоровьем, причины которых выявили только медики из Воронежа.
В январе 2015 года оскольчанка попала в больницу с болями внизу живота. В старооскольской окружной больнице (тогда городской больнице № 2) ей провели операцию. На пятые сутки после хирургического вмешательства улучшений не наблюдалось, женщину перевели в другое отделение. Спустя неделю её положили в стационар. С февраля жительница региона лечилась амбулаторно.
В середине мая 2016 года оскольчанку положили в городскую больницу № 1 и прооперировали ещё раз. Очередная операция тоже не помогла.
В декабре 2016 года жительница Старого Оскола обратилась в многопрофильный медицинский центр в Воронеже. В итоге женщине провели третью операцию. Во время этого вмешательства медики обнаружили в её теле забытую хирургическую салфетку.
По данному факту против старооскольских врачей возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили. Однако история на этом не закончилась.
Оскольчанка потребовала компенсацию в размере 1 млн рублей в суде. Городской суд удовлетворил требования частично — окружную больницу обязали выплатить 500 тыс. рублей компенсации и 70 тыс. рублей расходов на медицинские услуги.
Больница попыталась обжаловать решение городского суда. Однако областной суд оставил его без изменений.