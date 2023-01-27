Белгородка отсудила у больницы 500 тысяч за оставленную в её теле метровую салфетку

Старооскольской окружной больнице пришлось выплатить более полумиллиона рублей компенсации из-за забытой в теле пациентки хирургической марлевой салфетки длиной в один метр. Врачи в больнице провели женщине операцию, однако её состояние не улучшалось. Более года у неё были проблемы со здоровьем, причины которых выявили только медики из Воронежа.