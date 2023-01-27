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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Белгородка отсудила у больницы 500 тысяч за оставленную в её теле метровую салфетку

27 января 2023, 12:13
Фото: 1MI
Врачи окружной больницы в Старом Осколе провели операцию и оставили метровую салфетку в теле женщины. Более года у оскольчанки были проблемы со здоровьем, причины которых смогли выяснить только медики из Воронежа. Судебные тяжбы велись несколько лет. Подробности сообщает областной суд.
Сюжет
Суд

Старооскольской окружной больнице пришлось выплатить более полумиллиона рублей компенсации из-за забытой в теле пациентки хирургической марлевой салфетки длиной в один метр. Врачи в больнице провели женщине операцию, однако её состояние не улучшалось. Более года у неё были проблемы со здоровьем, причины которых выявили только медики из Воронежа.

В январе 2015 года оскольчанка попала в больницу с болями внизу живота. В старооскольской окружной больнице (тогда городской больнице № 2) ей провели операцию. На пятые сутки после хирургического вмешательства улучшений не наблюдалось, женщину перевели в другое отделение. Спустя неделю её положили в стационар. С февраля жительница региона лечилась амбулаторно.

В середине мая 2016 года оскольчанку положили в городскую больницу № 1 и прооперировали ещё раз. Очередная операция тоже не помогла.

В декабре 2016 года жительница Старого Оскола обратилась в многопрофильный медицинский центр в Воронеже. В итоге женщине провели третью операцию. Во время этого вмешательства медики обнаружили в её теле забытую хирургическую салфетку.

По данному факту против старооскольских врачей возбудили уголовное дело, которое впоследствии прекратили. Однако история на этом не закончилась.

Оскольчанка потребовала компенсацию в размере 1 млн рублей в суде. Городской суд удовлетворил требования частично — окружную больницу обязали выплатить 500 тыс. рублей компенсации и 70 тыс. рублей расходов на медицинские услуги.

Больница попыталась обжаловать решение городского суда. Однако областной суд оставил его без изменений.

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#Наталья Корявых#Воронеж#Белгородская область#Старый Оскол#Врачи#Общество#Медицина#Суд#Ошибка#Салфетка
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