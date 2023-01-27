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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Белгородец и его возлюбленная зарезали её бывшего мужа и закопали труп в огороде

27 января 2023, 12:55
Фото: 1MI

Присяжные признали двух белгородцев виновными в жестоком убийстве

Жителей региона приговорили к 12 и 15 годам колонии. Известно, что в общей сложности они нанесли убитому 90 ножевых ранений. Тело мужчины они захоронили в огороде. Подробности сообщили в региональных СК и прокуратуре.

Белгородка вместе с сожителем расправилась со своим бывшим мужем. Мужчина и женщина отправятся в тюрьму. Жительницу региона приговорили к 12 годам колонии, мужчину — к 15.

Трагедия произошла в октябре 2021 года в Грайворонском горокруге. Злоумышленники позвали бывшего мужа женщины под предлогом того, чтобы он встретился со своей 8-летней дочерью.

Вскоре взрослые начали вместе выпивать. Во время застолья у компании произошёл конфликт. Подсудимый с потерпевшим вышли на улицу. Злоумышленник инициировал драку. Потерпевший пытался убежать, однако вскоре возлюбленный его бывшей супруги догнал его и напал с ножом. К этому присоединилась и женщина. На теле погибшего всего насчитали 90 ножевых ранений.

32-летняя женщина и 25-летний мужчина попытались скрыть следы преступления и закопали тело убитого в огороде. Свою одежду они сожгли.

Правосудия, однако, белгородцы не избежали — они оба отправятся в тюрьму. Мужчина и женщина отрицали свою вину, коллегия присяжных признала их виновными единогласно.

Приговор ещё можно обжаловать.

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