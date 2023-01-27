Белгородец и его возлюбленная зарезали её бывшего мужа и закопали труп в огороде

Вскоре взрослые начали вместе выпивать. Во время застолья у компании произошёл конфликт. Подсудимый с потерпевшим вышли на улицу. Злоумышленник инициировал драку. Потерпевший пытался убежать, однако вскоре возлюбленный его бывшей супруги догнал его и напал с ножом. К этому присоединилась и женщина. На теле погибшего всего насчитали 90 ножевых ранений.