Белгородец через суд добился возвращения на работу в ЯНАО и выплаты более 350 тысяч

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Житель Белгородской области был мастером в Ямало-Ненецком АО. Мужчина работал вахтовым методом в ООО «Галла» по договору ГПХ. В июле прошлого года его уволили — якобы истёк срок трудового договора.
Но об увольнении 63-летнего мужчину не предупредили, ему не предложили другую работу. Также белгородцу не выплатили все деньги, которые полагались при увольнении, поэтому мужчина обратился в суд.
В суде выяснили, что договор ГПХ, по которому работал белгородец, не был заключён на определённый срок. Увольнение признали незаконным.
Теперь белгородца должны восстановить в ООО «Галла» в должности мастера в цех комплексного обслуживания и оплатить ему вынужденный прогул вместе с компенсацией морального вреда. Суммарно ему полагается 355 210 рублей.
Решение ещё не вступило в законную силу.