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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

Белгородец через суд добился возвращения на работу в ЯНАО и выплаты более 350 тысяч

27 января 2023, 11:52
Фото: pxhere
Мужчину незаконно уволили с предприятия. Теперь работодатель должен выплатить деньги за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда, сообщили в Яковлевском райсуде.
Сюжет
Суд

Житель Белгородской области был мастером в Ямало-Ненецком АО. Мужчина работал вахтовым методом в ООО «Галла» по договору ГПХ. В июле прошлого года его уволили — якобы истёк срок трудового договора.

Но об увольнении 63-летнего мужчину не предупредили, ему не предложили другую работу. Также белгородцу не выплатили все деньги, которые полагались при увольнении, поэтому мужчина обратился в суд.

В суде выяснили, что договор ГПХ, по которому работал белгородец, не был заключён на определённый срок. Увольнение признали незаконным.

Теперь белгородца должны восстановить в ООО «Галла» в должности мастера в цех комплексного обслуживания и оплатить ему вынужденный прогул вместе с компенсацией морального вреда. Суммарно ему полагается 355 210 рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Общество#Суд#Моральный вред#Работодатель#Незаконное увольнение#Договор ГПХ#Ямало-Ненецкий АО
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