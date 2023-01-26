Журавлей белгородского мастера включат в памятник погибшим героям СВО в Туапсе

Кузнец из Белгорода поучаствовал в создании памятника погибшим героям СВО

В Краснодарском крае установят трёхметровую стелу «Смерч журавлей», сообщили в RT. Кузнецы из четырёх стран объединились для её создания. Среди тех, кто уже прислал свои работы, есть в том числе житель Белгорода.