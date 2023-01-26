Журавлей белгородского мастера включат в памятник погибшим героям СВО в Туапсе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Скульптор из Туапсе Денис Мильченко потерял брата в спецоперации. После этого он решил создать трёхметровый памятник «Смерч журавлей» в честь погибших бойцов.
Кузнецы из разных городов и стран куют и отсылают своих птиц скульптору. Участие приняли мастера из России, Беларуси, Казахстана и Израиля.
Житель Белгорода Андрей Константиновский прислал из своей кузницы семь журавлей от Гильдии кузнецов Донбасса. Мужчина раньше жил в ДНР, переехал в Белгород в 2014 году из-за неспокойной обстановки.
Всего для скульптуры собрали уже больше 40 журавлей — от 10 до 35 см.
Установят скульптуру на центральной площади Туапсе, там есть Аллея героев. По конечной задумке автора Дениса Мильченко должна получиться трёхметровая стела, которую по спирали огибают кованые журавли — они летят в небо.