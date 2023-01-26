Завтрак с обсуждением: в БГТУ им. Шухова новый формат общения с ректором

Студенческое научное общество (СНО), в состав которого входят 22 участника, занимается популяризацией научной деятельности и помогает в реализации проектов. В 2022 году ребята провели 36 научно-практических мероприятий регионального и всероссийского уровня, например, областной фестиваль науки, конференции, форумы science slam, ДНК, участие в которых приняли более 9 тыс. человек. Подписано соглашение о сотрудничестве со студенческим научным обществом РГУ им. Косыгина. На 2023 год планы еще более масштабные: провести больше мероприятий, сотрудничать со СНО других вузов, участвовать в конференциях, конкурсах, конгрессах и запустить рейтинг молодых ученых.