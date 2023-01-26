Завтрак с обсуждением: в БГТУ им. Шухова новый формат общения с ректором

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Студенческое научное общество (СНО), в состав которого входят 22 участника, занимается популяризацией научной деятельности и помогает в реализации проектов. В 2022 году ребята провели 36 научно-практических мероприятий регионального и всероссийского уровня, например, областной фестиваль науки, конференции, форумы science slam, ДНК, участие в которых приняли более 9 тыс. человек. Подписано соглашение о сотрудничестве со студенческим научным обществом РГУ им. Косыгина. На 2023 год планы еще более масштабные: провести больше мероприятий, сотрудничать со СНО других вузов, участвовать в конференциях, конкурсах, конгрессах и запустить рейтинг молодых ученых.
В Совет землячеств БГТУ имени Шухова входят 26 студентов, которые представляют разные страны. Основная задача объединения — помочь иностранным учащимся адаптироваться в вузе и Белгородской области. Совместно с администрацией университета члены совета помогают создавать необходимые условия для удовлетворения различных интересов студентов. В 2022 году председатель Совета землячеств Хассан Ибрагим Киссан принял участие в форуме «Нас объединила Россия».
Центр по профилактике студенческих правонарушений БГТУ им. В. Г. Шухова «Щит» включает четыре объединения: добровольную пожарную команду, добровольную народную дружину «Грифон», оперативный отряд содействия правоохранительным органам «Грифон» и волонтерское движение правоохранительной направленности «Булат». Усилиями ребят в 2022 году на территории и в зданиях университета были организованы дежурства. Отряд «Грифон» дежурит в общежитиях БГТУ в вечернее время — следит за соблюдением порядка, в том числе внутренних правил общежитий.
Шуховцы активно участвуют в соревнованиях областного и федерального уровня. В прошлом году они стали абсолютными лидерами первенства по пожарно-спасательным видам спорта в Тамбове. Сборная вуза также привезла победу с военно-спортивных состязаний патриотического конкурса «Мужество поколений» в Санкт-Петербурге. В конце 2022-го ребята подготовили проект «Вызов времени», направленный на военно-патриотическое воспитание молодежи 16–18 лет. Сейчас он проходит независимую экспертизу в министерстве общественных коммуникаций региона.
Сергей Николаевич, от себя и от лица всех наших дружинников хотел бы поблагодарить вас за помощь и поддержку, которую вы нам оказываете! Благодаря вам у нас есть свое пространство для работы, где руководители отрядов могут проводить собрания, занятия, инструктажи при заступлении на дежурства. Спасибо!
руководитель центра по профилактике студенческих правонарушений «Щит» Максим Гаручава
Созданное по инициативе шуховцев первое белгородское студенческое ТВ «СтудЛайф» за десять лет стало масштабным медиа. Здесь нет выпускников журфака, весь контент создают студенты технических специальностей. Ребята посещают медиафорумы, ведут телеграм-канал, участвуют в медиарейтинге и постоянно повышают свой профессиональный уровень. Помогает в этом программа дополнительного образования БГТУ «Цифровые медиакоммуникации».
Творческая команда помогает в проведении прямых эфиров и постоянно генерирует новые форматы. Так, проект «Узнать за 60 секунд» интересно рассказывает школьникам и абитуриентам о науке, а в видеоподкастах технари и гуманитарии демонстрируют разный подход к пониманию литературных произведений. В 2023 году «СтудЛайф» планирует запустить тревел-шоу «По следам Шухова», приуроченное к 170-летию со дня рождения великого инженера, чье имя носит вуз.
В свою очередь Сергей Глаголев подчеркнул важность работы студенческих объединений и поздравил ребят с Днём российского студенчества.
Важно, чтобы вы всегда помнили, где вы учились, и поддерживали наш университет. С праздником вас!
Сергей Глаголев