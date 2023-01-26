За прогулку с собакой в урочище под Белгородом мужчине пригрозили штрафом

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В одном из урочищ Белгородского района заметили охотника. Мужчина был с охотничьей собакой, но, видимо, не успел никому навредить. Ему помешали сотрудники ведомства, которых вызвали местные жители.
Напомним, на сегодняшний день в Белгородской области запрещена любительская и спортивная охота. А собаки сильно беспокоят диких животных, что может сказаться на ритме жизни и в итоге привести к отклонениям в физиологии и поведении последних.
На белгородца завели административное дело, теперь ему грозит штраф до 4000 рублей.