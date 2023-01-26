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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

За прогулку с собакой в урочище под Белгородом мужчине пригрозили штрафом

26 января 2023, 13:06
Фото: 1MI

Белгородец попался на запрещённой охоте с собакой

Заметили нарушителя местные жители и пожаловались в экоохотнадзор Белгородской области. Мужчину ждёт штраф.
Сюжет
Штраф

В одном из урочищ Белгородского района заметили охотника. Мужчина был с охотничьей собакой, но, видимо, не успел никому навредить. Ему помешали сотрудники ведомства, которых вызвали местные жители.

Напомним, на сегодняшний день в Белгородской области запрещена любительская и спортивная охота. А собаки сильно беспокоят диких животных, что может сказаться на ритме жизни и в итоге привести к отклонениям в физиологии и поведении последних.

На белгородца завели административное дело, теперь ему грозит штраф до 4000 рублей.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгородский район#Экоохотнадзор#Незаконная охота#Собаки#Общество#Штраф
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