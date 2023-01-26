Высокий холестерин и признаки ожирения нашли у пришедших в ТЦ белгородцев медики

25 января в ТРЦ «Мега Гринн» для белгородцев провели очередную акцию по комплексному обследованию организма. Медики за день успели осмотреть 42 человека. Большинство из них, 32 посетителя, пришлось на молодёжь от 18 до 32 лет. Остальным десяти желающим было от 59 лет.