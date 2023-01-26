Высокий холестерин и признаки ожирения нашли у пришедших в ТЦ белгородцев медики

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
25 января в ТРЦ «Мега Гринн» для белгородцев провели очередную акцию по комплексному обследованию организма. Медики за день успели осмотреть 42 человека. Большинство из них, 32 посетителя, пришлось на молодёжь от 18 до 32 лет. Остальным десяти желающим было от 59 лет.
После исследований жители областного центра узнали свои факторы риска. Например, у 16 человек выявили высокое артериальное давление, у 11 — повышенную массу тела. У шести белгородцев оказался повышенный уровень глюкозы и холестерина, ещё у трёх — признаки ожирения.
Акция проходит регулярно в рамках нацпроекта «Демография». Так внимание белгородцев хотят обратить на их же здоровье.