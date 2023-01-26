Военная поликлиника в Белгороде переполнена пациентами

Хоть военная поликлиника и не относится к ведению министерства здравоохранения региона, глава области уже дал поручение министру здравоохранения Андрею Иконникову, и завтра он доложит губернатору о том, какую помощь регион может оказать в решении назревшей проблемы в рамках действующего законодательства.