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Published Сегодня, 18:41

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Updated Сегодня, 18:41

Военная поликлиника в Белгороде переполнена пациентами

26 января 2023, 18:41
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 26 января белгородка пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на переполненность военной поликлиники.

По словам местной жительницы, ребята занимают очередь к хирургу ещё до открытия учреждения, но из 40 человек за день он успевает принять только 10.

На одного больного уходит 40-60 минут, пишут всё от руки, как в древнем веке, компьютеров нет. Ребята занимают очередь ещё до открытия. В итоге, просидев весь день, не могут попасть на приём.
Жительница Белгородской области

Вячеслав Гладков ответил, что военная поликлиника находится в подчинении Министерства обороны, поэтому он никак не может отправить туда врачей — это незаконно. Но вопрос с переполненностью поликлиники системно решается, и Гладков лично знает её директора.

Могу сказать, что учреждение будет до конца года построено, и вся логистика будет выстроена. Этот вопрос, наконец, в Белгородской области будет решён.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Хоть военная поликлиника и не относится к ведению министерства здравоохранения региона, глава области уже дал поручение министру здравоохранения Андрею Иконникову, и завтра он доложит губернатору о том, какую помощь регион может оказать в решении назревшей проблемы в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно о том, что до 2027 года в Белгороде построят военный госпиталь. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Всего в стране появится девять таких медцентров.

А гражданских врачей в Белгороде будут обучать военно-полевой хирургии. Соответствующий курс введут в мединституте НИУ «БелГУ».

Военный госпиталь появится в Белгороде до 2027 года
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#Ася Дугнист#Губернатор#Военные#Военнослужащие#Поликлиника#Военная поликлиника#Общество#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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