Военная поликлиника в Белгороде переполнена пациентами

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
По словам местной жительницы, ребята занимают очередь к хирургу ещё до открытия учреждения, но из 40 человек за день он успевает принять только 10.
На одного больного уходит 40-60 минут, пишут всё от руки, как в древнем веке, компьютеров нет. Ребята занимают очередь ещё до открытия. В итоге, просидев весь день, не могут попасть на приём.
Жительница Белгородской области
Вячеслав Гладков ответил, что военная поликлиника находится в подчинении Министерства обороны, поэтому он никак не может отправить туда врачей — это незаконно. Но вопрос с переполненностью поликлиники системно решается, и Гладков лично знает её директора.
Могу сказать, что учреждение будет до конца года построено, и вся логистика будет выстроена. Этот вопрос, наконец, в Белгородской области будет решён.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Хоть военная поликлиника и не относится к ведению министерства здравоохранения региона, глава области уже дал поручение министру здравоохранения Андрею Иконникову, и завтра он доложит губернатору о том, какую помощь регион может оказать в решении назревшей проблемы в рамках действующего законодательства.
Ранее стало известно о том, что до 2027 года в Белгороде построят военный госпиталь. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Всего в стране появится девять таких медцентров.
А гражданских врачей в Белгороде будут обучать военно-полевой хирургии. Соответствующий курс введут в мединституте НИУ «БелГУ».