В Яковлевском ГОКе отказались назвать число несчастных случаев на предприятии

Стоит напомнить, что Яковлевский ГОК в последние годы не раз отмечался ЧП на производстве. Так, в прошлом году одно из происшествий закончилось смертью сотрудника. 5 февраля 2022 года на ЯГОКе скончался проходчик подрядной организации. Это произошло на глубине 370 метров. Мужчину зажало корпусом погрузочной машины. После ЧП следком возбудил уголовное дело. В марте 2021 года в шахте загорелся проходческий комбайн. Пострадавших и погибших, к счастью, не было. В августе 2021 года на предприятии загорелась подземная самоходная машина. В результате ЧП также никто не пострадал. В 2021 году на ГОКе произошёл сход руды. В ходе происшествия пострадал мужчина. Спустя несколько дней он скончался.