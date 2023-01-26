В Яковлевском ГОКе отказались назвать число несчастных случаев на предприятии

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Недавно редакция «Бел.Ру» решила узнать у Яковлевского ГОКа, как санкции, введённые против владельца ПАО «Северсталь» (головная компания ГОКа) Алексея Мордашова, повлияли на работу предприятия. Напомним, что в прошлом году Мордашов попал в санкционный список ЕС, в Италии конфисковали его яхту стоимостью 55 млн рублей. В начале года бизнесмен стал лидером рейтинга наиболее обедневших российских миллиардеров в 2022 году. На фоне санкций Мордашов лишился 11,1 млрд долларов. На 20 декабря его состояние оценивалось уже в 18,4 млрд долларов.
Что касается вопроса о количестве несчастных случаев на предприятии, то ответ на это нам не поступил. На предприятии лишь подчеркнули, что в каждой шахтной выработке смонтированы видеокамеры и Wi-Fi, проложено более 12 километров оптоволокна, подземная техника оборудована бортовыми компьютерами и машинным зрением, поэтому информация о технологических процессах выводится в диспетчерскую, что позволяет управлять производством и якобы повышать уровень безопасности.
Стоит напомнить, что Яковлевский ГОК в последние годы не раз отмечался ЧП на производстве. Так, в прошлом году одно из происшествий закончилось смертью сотрудника. 5 февраля 2022 года на ЯГОКе скончался проходчик подрядной организации. Это произошло на глубине 370 метров. Мужчину зажало корпусом погрузочной машины. После ЧП следком возбудил уголовное дело. В марте 2021 года в шахте загорелся проходческий комбайн. Пострадавших и погибших, к счастью, не было. В августе 2021 года на предприятии загорелась подземная самоходная машина. В результате ЧП также никто не пострадал. В 2021 году на ГОКе произошёл сход руды. В ходе происшествия пострадал мужчина. Спустя несколько дней он скончался.
Также редакция «Бел.Ру» нашла несколько исков к Яковлевскому ГОКу от сотрудников. Согласно данным, размещённым на сайте Яковлевского районного суда Белгородской области, иски связаны со спорами, возникающими из трудовых отношений. О причинах судебных исков на Яковлевском ГОКе не ответили.
Стоит отметить, что, когда «Северсталь» выкупила акции Яковлевского ГОКа, компания планировала увеличить добычу руды к 2023 году до 5 млн тонн в год. Для этого «Северсталь» обещала инвестировать в развитие предприятия более 20 млрд рублей.
В ответе ГОК на вопросы редакции об обещанных инвестициях, санкциях против владельца и планируемых 5 млн тонн руды в год сообщил, что в декабре 2022 года впервые за 25 лет производственного цикла предприятия коллектив преодолел годовую планку в 3 млн тонн руды. Для увеличения темпов добычи за пять лет была реализована инвестпрограмма стоимостью более 25 млрд рублей. За эти средства ГОК закупил более 200 единиц подземной и наземной техники, построил комплексы сушки и погрузки руды, увеличил мощности по производству закладочной смеси, модернизировал фабрику обогащения сырья. Также на предприятии отметили, что коллектив вырос вдвое.
Кроме того, в Яколевском ГОКе отметили, что за последние пять лет средняя зарплата работников выросла с 39 до 75 тыс. рублей. Средняя зарплата основных профессий забойной группы составляет более 90 тыс. рублей. В 2022 году, отметили также на предприятии, сотрудники получили дополнительные денежный бонус, равный среднему заработку за месяц (не менее 50 тыс. рублей). Также в апреле на предприятии индексировали зарплату персонала — не меньше чем на 10 тыс. рублей. Из ответа ГОКа можно предположить, что «обеднение» владельца компании, отмена поставки продукции в ЕС, санкции и СВО на работу предприятия удивительным образом не повлияли.
Напомним, что горно-металлургический холдинг «Северсталь» начал управлять Яковлевским ГОКом в 2017 году. «Северсталь» стала победителем аукциона на покупку 100% акций. Предприятие было куплено за 7,9 млрд рублей. Большую часть сумму заплатили кредиторам. Основным кредитор являлась компания Алексея Мордашова.