В ДТП под Белгородом пострадал годовалый мальчик

Ещё два ДТП произошло в Белгороде. Две машины столкнулись на перекрёстке Щорса — Губкина, поскольку один из водителей проехал на красный свет. Вторая авария случилась на Белгородском проспекте. Две машины столкнулись при повороте. Травмы получили оба водителя.