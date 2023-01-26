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В ДТП под Белгородом пострадал годовалый мальчик

26 января 2023, 09:16
Фото: 1MI
Виновником аварии стал водитель иномарки, который врезался в машину, где находился ребёнок. О происшествии сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

25 января в Дубовом на улице Придорожной в аварии пострадал годовалый малыш. Водитель Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу», в которой находился ребёнок. В ДТП также пострадала 28-летняя пассажирка отечественного авто.

Накануне в Старом Осколе травмы получила 44-летняя пешеход, переходившая дорогу по нерегулируемому переходу. На неё наехала 22-летняя автомобилистка за рулём Chevrolet.

Ещё одна авария произошла в Красногвардейском районе на трассе Волоконовка — Ливенка — Никитовка — Палатово. Водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобилист и его 60-летний пассажир получили травмы.

В Губкине 37-летний водитель сбил 41-летнюю женщину. Её госпитализировали.

Ещё два ДТП произошло в Белгороде. Две машины столкнулись на перекрёстке Щорса — Губкина, поскольку один из водителей проехал на красный свет. Вторая авария случилась на Белгородском проспекте. Две машины столкнулись при повороте. Травмы получили оба водителя.

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#Наталья Корявых#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Пешеход#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
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