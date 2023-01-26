В ДТП под Белгородом пострадал годовалый мальчик

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
25 января в Дубовом на улице Придорожной в аварии пострадал годовалый малыш. Водитель Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу», в которой находился ребёнок. В ДТП также пострадала 28-летняя пассажирка отечественного авто.
Накануне в Старом Осколе травмы получила 44-летняя пешеход, переходившая дорогу по нерегулируемому переходу. На неё наехала 22-летняя автомобилистка за рулём Chevrolet.
Ещё одна авария произошла в Красногвардейском районе на трассе Волоконовка — Ливенка — Никитовка — Палатово. Водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобилист и его 60-летний пассажир получили травмы.
В Губкине 37-летний водитель сбил 41-летнюю женщину. Её госпитализировали.
Ещё два ДТП произошло в Белгороде. Две машины столкнулись на перекрёстке Щорса — Губкина, поскольку один из водителей проехал на красный свет. Вторая авария случилась на Белгородском проспекте. Две машины столкнулись при повороте. Травмы получили оба водителя.