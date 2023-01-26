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Published Сегодня, 20:25

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Updated Сегодня, 20:27

В детской поликлинике №1 Белгорода ввели платные медкарты

26 января 2023, 20:25
Фото: 1MI
Так утверждает белгородка, чей ребёнок является пациентом медучреждения. Женщину заставляют купить медкарту. Губернатор сообщил, что так быть не должно.

Об этом жительница Белгорода написала на странице Вячеслава Гладкова. По словам матери, в детской поликлинике № 1 покупать медкарту пациента обязывают всех родителей. Женщина попросила дать ответ с подтверждением указа или постановления, в котором есть такое решение.

Почему в детской поликлинике № 1 Белгорода родителей обязывают покупать медицинскую карту пациента для ребёнка. Почему я, родитель, должна тратить на это деньги? Разве это не обязанность поликлиник — заводить карту пациента?
Жительница Белгорода

Губернатор Белгородской области возразил женщине — карты не нужно покупать. Во-первых, они электронные, во-вторых, даже за бумажные версии, которые не выдаются родителям, платить тоже не нужно. Вячеслав Гладков считает, что над белгородкой либо неудачно пошутили, либо очень серьёзное нарушение.

Это либо какая-то глупая шутка — кто-то над вами пошутил, или что-то другое. Нужно официальное обращение (от белгородки, — прим. ред.), я его отдам в правоохранительные органы. Конечно, никакие деньги ни за что платить не надо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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