В детской поликлинике №1 Белгорода ввели платные медкарты

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Об этом жительница Белгорода написала на странице Вячеслава Гладкова. По словам матери, в детской поликлинике № 1 покупать медкарту пациента обязывают всех родителей. Женщина попросила дать ответ с подтверждением указа или постановления, в котором есть такое решение.
Почему в детской поликлинике № 1 Белгорода родителей обязывают покупать медицинскую карту пациента для ребёнка. Почему я, родитель, должна тратить на это деньги? Разве это не обязанность поликлиник — заводить карту пациента?
Жительница Белгорода
Губернатор Белгородской области возразил женщине — карты не нужно покупать. Во-первых, они электронные, во-вторых, даже за бумажные версии, которые не выдаются родителям, платить тоже не нужно. Вячеслав Гладков считает, что над белгородкой либо неудачно пошутили, либо очень серьёзное нарушение.
Это либо какая-то глупая шутка — кто-то над вами пошутил, или что-то другое. Нужно официальное обращение (от белгородки, — прим. ред.), я его отдам в правоохранительные органы. Конечно, никакие деньги ни за что платить не надо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области