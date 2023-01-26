В детской поликлинике №1 Белгорода ввели платные медкарты

Губернатор Белгородской области возразил женщине — карты не нужно покупать. Во-первых, они электронные, во-вторых, даже за бумажные версии, которые не выдаются родителям, платить тоже не нужно. Вячеслав Гладков считает, что над белгородкой либо неудачно пошутили, либо очень серьёзное нарушение.