Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Белгороде появятся новые велодорожки на Губкина и пр-те Б. Хмельницкого

26 января 2023, 16:30
Фото: 1MI
Валентин Демидов рассказал о планах на строительство новых велодорожек в областном центре.

В ходе очередного прямого эфира мэр Белгорода, отвечая на вопрос одного из местных жителей, рассказал планы по благоустройству города. В частности, речь шла об удобстве города для велосипедистов.

Валентин Демидов анонсировал появление велодорожек на улице Губкина и на проспекте Богдана Хмельницкого. На Губкина их выполнят во время капремонта улицы, который пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

А на проспекте Богдана Хмельницкого тоже в ближайшие годы появятся новые велодорожки. Их планируют сделать от улицы Мичурина до Урожайной вдоль малой Богданки. Работы начнутся в 2024 году.

На проспекте Богдана Хмельницкого устройство велодорожки планируется при комплексном благоустройстве аллеи вдоль малой Богданки на участке от улицы Мичурина до Урожайной. Проект разработан, реализация предполагается к финансированию в 2024 году.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Ранее мы писали, что в Белгородской области планируют актуализировать схему веломаршрутов. Их планируют построить по всему региону. Также в Белгороде хотят объединить велодорожку на Щорса с центром города.

На участке от Волчанской к Пикник-парку в Белгороде появится велодорожка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде хотят объединить велодорожку на Щорса с центром городаСтроить велодорожку от Белгорода до Хотмыжска в этом году не будут
#Ася Дугнист#Касается каждого#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Велосипед#Велодорожки#Город
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях нового обстрела под Белгородом
Сегодня, 12:42
Вячеслав Гладков прокомментировал разграбление домов в Наумовке
Сегодня, 17:59
Мэр Белгорода рассказал о сторонних помехах на экранах телевизоров
Сегодня, 17:10
Депутаты Белгородской областной Думы оценили реализацию социально значимых проектов
Сегодня, 10:11
В 15 минутах ходьбы: какой район в Белгороде самый лучший для проживания
Сегодня, 12:22
Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем
Сегодня, 08:19