В Белгороде появятся новые велодорожки на Губкина и пр-те Б. Хмельницкого

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В ходе очередного прямого эфира мэр Белгорода, отвечая на вопрос одного из местных жителей, рассказал планы по благоустройству города. В частности, речь шла об удобстве города для велосипедистов.
Валентин Демидов анонсировал появление велодорожек на улице Губкина и на проспекте Богдана Хмельницкого. На Губкина их выполнят во время капремонта улицы, который пройдёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
А на проспекте Богдана Хмельницкого тоже в ближайшие годы появятся новые велодорожки. Их планируют сделать от улицы Мичурина до Урожайной вдоль малой Богданки. Работы начнутся в 2024 году.
На проспекте Богдана Хмельницкого устройство велодорожки планируется при комплексном благоустройстве аллеи вдоль малой Богданки на участке от улицы Мичурина до Урожайной. Проект разработан, реализация предполагается к финансированию в 2024 году.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Ранее мы писали, что в Белгородской области планируют актуализировать схему веломаршрутов. Их планируют построить по всему региону. Также в Белгороде хотят объединить велодорожку на Щорса с центром города.