В Белгороде анонсировали новую «Лыжню России»

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
11 февраля в Белгороде пройдёт ХLI Открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования проведут на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Заявки на участие можно подать до 7 февраля в электронной форме.
В прошлом году соревнования в Белгороде проводили 19 марта. На трассе «Олимпия» тогда собралось более 3 тыс. белгородцев, участвовавших в забеге. Параллельно аналогичное мероприятие проводилось в Губкинском горокруге. По трассе «Лесная сказка» проехали 2 тыс. участников.
Напомним, в 2022 году «Лыжню России» в Белгороде переносили. Изначально соревнования запланировали на 12 февраля. Гонку тогда перенесли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.