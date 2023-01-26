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Published Сегодня, 08:59

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В Белгороде анонсировали новую «Лыжню России»

26 января 2023, 08:59
Фото: «Спортивный Белгород» ВК
Соревнования проведут на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Заявки на участие принимают до 7 февраля, сообщили в министерстве спорта Белгородской области.

11 февраля в Белгороде пройдёт ХLI Открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования проведут на велолыжероллерной трассе «Олимпия». Заявки на участие можно подать до 7 февраля в электронной форме.

В прошлом году соревнования в Белгороде проводили 19 марта. На трассе «Олимпия» тогда собралось более 3 тыс. белгородцев, участвовавших в забеге. Параллельно аналогичное мероприятие проводилось в Губкинском горокруге. По трассе «Лесная сказка» проехали 2 тыс. участников.

Напомним, в 2022 году «Лыжню России» в Белгороде переносили. Изначально соревнования запланировали на 12 февраля. Гонку тогда перенесли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

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#Наталья Корявых#Лыжи#Лыжня России#Соревнования#Белгородская область#Белгород#Спорт
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