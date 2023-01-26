В Белгороде анонсировали новую «Лыжню России»

В прошлом году соревнования в Белгороде проводили 19 марта. На трассе «Олимпия» тогда собралось более 3 тыс. белгородцев, участвовавших в забеге. Параллельно аналогичное мероприятие проводилось в Губкинском горокруге. По трассе «Лесная сказка» проехали 2 тыс. участников.