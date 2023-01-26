Также известно, что из-за обстановки в области увеличилось количество брошенных домов. В прошлом году количество таких домов достигло восьми тысяч. В надлежащий вид в 2022 году привели 1153 брошенных домовладения, ещё 351 дом снесли. Отметим, что в регионе не смогли выполнить программу по вовлечению этих объектов в повторный оборот. Это также связано с оперативной обстановкой в регионе — объекты не пользуются спросом.