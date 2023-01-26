Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Карту доступности инфраструктуры Белгорода мы изучили через сервис CityAcessMap. На портале представлены данные о плотности населения и инфраструктуре. Данные собираются в тепловой карте. Чем ярче пятно, тем больше в этом районе находится удобств.
Согласно данным сервиса, в Белгороде 194 тыс. человек (61% городского населения) живут в 15 минутах ходьбы от всех необходимых удобств. Стоит отметить, что этот показатель выше, чем в среднем по России. Лишь 57% жителей страны живут в 15 минутах от необходимой инфраструктуры.
Также, судя по карте, самыми удобными районами города является центр, Харьковская гора и северная часть города. В этих районах уровень доступности удобств варьируется от "высокого" до "очень высокого". Разбираемся подробнее по каждому показателю.
По данным портала, в Белгороде 242 тыс. жителей (76% населения) живут в 15 минутах ходьбы от остановок. Скопление остановок на карте указано оранжевыми точками.
Больше всего тепловых пятен расположено в центральной части города, на Харгоре и северной части города. Чем дальше от центра (Крейда, Старый город, Спутник), тем транспортная доступность ниже.
Напомним, что с 1 января 2023 года в Белгородской агломерации заработала новая маршрутная сеть. Маршрутная сеть теперь состоит из 132 маршрутов — 45 городских и 87 пригородных.
С доступностью парков, стадионов и спортзалов ситуация немного хуже. Согласно сервису, только 165 тыс. жителей (52% населения) живут в 15 минутах от спортивных объектов и парков.
Основная часть этой инфраструктуры расположена в центре и на Харьковской горе.
Напомним, что в текущем году ожидается реконструкция Центрального парка. Проект в настоящий момент проходит экспертизу.
Основная часть библиотек в Белгороде расположена в центре. Немного меньше скопление тепловых точек можно заметить также на Харгоре и в северной части города. Пара точек заметна в районе Старого города и Новой жизни.
По данным сервиса, в 15 минутах ходьбы от библиотек и общественных центров живут 175 тыс. человек (55% городского населения).
Лидером по доступности этих удобств также остаются центр города и Харгора. Помимо этого, скопление тепловых точек зафиксировано в районе Старого города, Крейды, в северной части города и на Болховце.
Согласно карте, 243 тыс. жителей города (77%) живут в 15 минутах от ресторанов, кафе и супермаркетов.
Большая часть этих услуг расположена в центре города. Только 48% жителей города (153 тыс. человек) живут в 15 минутах ходьбы от этих объектов.
Показатель доступности медицинских услуг в городе оказался одним из самых высоких. Скопление аптек, больниц и поликлиник наблюдается как в центре, так и на Харгоре и в северной части города. Вблизи от медицинских объектов живут 202 тыс. человек (64% населения).
Вблизи объектов образования живут 206 тыс. человек — 65% населения. Образовательные учреждения расположены в центре, северной части города, на Харгоре, Крейде, в Старом городе.
Напомним, что в прошлом году в Белгороде начался капитальный ремонт в 12 образовательных учреждениях.
Что касается недвижимости в Белгороде, то в первом квартале года квадратный метр жилья будет стоить 96,8 тыс. рублей. Для сравнения: в первом квартале 2022 года норматив составлял 95 тыс. рублей.
Также известно, что из-за обстановки в области увеличилось количество брошенных домов. В прошлом году количество таких домов достигло восьми тысяч. В надлежащий вид в 2022 году привели 1153 брошенных домовладения, ещё 351 дом снесли. Отметим, что в регионе не смогли выполнить программу по вовлечению этих объектов в повторный оборот. Это также связано с оперативной обстановкой в регионе — объекты не пользуются спросом.