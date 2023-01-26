Уставшие от проблемы с мародёрами белгородцы пригрозили дойти до президента

Ещё белгородка беспокоится за покорёженные двери и повреждённые окна. Она опасается, что их не заменят, ведь «это не разрушения в результате военных действий». Не видит жительница региона и толку в обращении к правоохранителям. Участковый приедет днём, а мародёры продолжат орудовать по ночам. И как злоумышленники попадают в зону ЧС, да ещё и с паспортным контролем, неизвестно.