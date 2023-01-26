Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Уставшие от проблемы с мародёрами белгородцы пригрозили дойти до президента

26 января 2023, 09:54
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на разгул мародёров в отселённом из-за ЧС селе

Жительница региона уверяет, что три дома в Наумовке уже взломали. С её слов, около села находятся блокпосты, на которых должны дежурить правоохранители и дружинники, но на деле там ничего нет. Женщина написала об этом на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Дома в Наумовке Белгородского района грабят мародёры. По крайней мере, так утверждает местная жительница, которая пожаловалась на это в комментариях на странице главы региона. В селе тем временем действует режим ЧС, а рядом развёрнуты блокпосты с паспортным контролем.

Со слов белгородки, по ночам люди на машинах ездят по населённому пункту и вскрывают дома — три уже взломано, пытались залезть и в четвёртый. Жительница приграничья упомянула ответ главы района, который заявил, что около села развёрнуты блокпосты с паспортным контролем, где дежурят сотрудники МВД, ДНД и казаки. Она же сетует на бездействие администрации.

«Если администрация не несёт ответственности за наше имущество, почему не предоставляются никакие складские помещения для вывоза вещей? Мы обращались с этой просьбой в администрацию сельского поселения, нам отказали», — рассказала жительница региона.

По её словам, обращения переадресовываются в администрацию сельского поселения. В итоге чиновники помочь белгородцам не могут. Женщина написала, что люди обратятся в приёмную президента, если ничего не изменится.

На сообщение ответил глава Белгородского района Владимир Перцев, который заявил, что информацию передадут полиции. Женщина же считает, что руководитель муниципалитета попросту ушёл от ответа, и просит пояснить, куда же всё-таки деть оставленное имущество.

Ещё белгородка беспокоится за покорёженные двери и повреждённые окна. Она опасается, что их не заменят, ведь «это не разрушения в результате военных действий». Не видит жительница региона и толку в обращении к правоохранителям. Участковый приедет днём, а мародёры продолжат орудовать по ночам. И как злоумышленники попадают в зону ЧС, да ещё и с паспортным контролем, неизвестно.

Жители белгородских приграничных сёл жалуются на мародёров
Узнать подробнее
Читайте также:
Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 годуВ хуторе Старый Волоконовского района ввели режим ЧСВ шести сёлах Валуйского горокруга ввели режим ЧС
#Наталья Корявых#Приграничье#Общество#Приграничные районы#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Дома#Наумовка#Мародёры
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях нового обстрела под Белгородом
Сегодня, 12:42
Новые обстрелы: ВСУ вновь открыли огонь по белгородским населённым пунктам
Сегодня, 10:34
Белгородская область попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой
Сегодня, 07:19
Депутаты Белгородской областной Думы оценили реализацию социально значимых проектов
Сегодня, 10:11
В 15 минутах ходьбы: какой район в Белгороде самый лучший для проживания
Сегодня, 12:22
Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем
Сегодня, 08:19