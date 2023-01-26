Уставшие от проблемы с мародёрами белгородцы пригрозили дойти до президента

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Дома в Наумовке Белгородского района грабят мародёры. По крайней мере, так утверждает местная жительница, которая пожаловалась на это в комментариях на странице главы региона. В селе тем временем действует режим ЧС, а рядом развёрнуты блокпосты с паспортным контролем.
Со слов белгородки, по ночам люди на машинах ездят по населённому пункту и вскрывают дома — три уже взломано, пытались залезть и в четвёртый. Жительница приграничья упомянула ответ главы района, который заявил, что около села развёрнуты блокпосты с паспортным контролем, где дежурят сотрудники МВД, ДНД и казаки. Она же сетует на бездействие администрации.
«Если администрация не несёт ответственности за наше имущество, почему не предоставляются никакие складские помещения для вывоза вещей? Мы обращались с этой просьбой в администрацию сельского поселения, нам отказали», — рассказала жительница региона.
По её словам, обращения переадресовываются в администрацию сельского поселения. В итоге чиновники помочь белгородцам не могут. Женщина написала, что люди обратятся в приёмную президента, если ничего не изменится.
На сообщение ответил глава Белгородского района Владимир Перцев, который заявил, что информацию передадут полиции. Женщина же считает, что руководитель муниципалитета попросту ушёл от ответа, и просит пояснить, куда же всё-таки деть оставленное имущество.
Ещё белгородка беспокоится за покорёженные двери и повреждённые окна. Она опасается, что их не заменят, ведь «это не разрушения в результате военных действий». Не видит жительница региона и толку в обращении к правоохранителям. Участковый приедет днём, а мародёры продолжат орудовать по ночам. И как злоумышленники попадают в зону ЧС, да ещё и с паспортным контролем, неизвестно.