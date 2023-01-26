Трое белгородских школьников спасли упавшего в реку мужчину

Вскоре дети увидели, что проходивший по мосту 45-летний мужчина поскользнулся и упал в воду. Причём там, где было илистое топкое дно. Сам пострадавший выбраться не смог. У детей вытащить его тоже не получилось, поэтому двое из них пошли искать помощь. Третий школьник держал белгородца за руку, чтобы последний не ушёл под воду.