Трое белгородских школьников спасли упавшего в реку мужчину

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Трое школьников из Алексеевского горокруга спасли жизнь человеку, который мог утонуть в реке. Дети пытались вытащить мужчину сами, но им в итоге пришлось обратиться за помощью взрослых.
Олеся, Артём и Адриан вышли к реке Тихая Сосна, чтобы порыбачить. Через неё переброшен узкий полуразрушенный пешеходный мостик на редких опорах. Иногда это единственный способ добраться на другую сторону реки.
Вскоре дети увидели, что проходивший по мосту 45-летний мужчина поскользнулся и упал в воду. Причём там, где было илистое топкое дно. Сам пострадавший выбраться не смог. У детей вытащить его тоже не получилось, поэтому двое из них пошли искать помощь. Третий школьник держал белгородца за руку, чтобы последний не ушёл под воду.
Взрослые вызвали МЧС и скорую. Спасатели вытащили мужчину. Детей же наградили за помощь людям.