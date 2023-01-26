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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Трое белгородских школьников спасли упавшего в реку мужчину

26 января 2023, 14:45
Фото: министерство образования Белгородской области
Два мальчика и девочка пошли порыбачить и увидели, как в воду упал незнакомец. Дети пытались вытащить его самостоятельно, но им пришлось обращаться за помощью взрослых. История завершилась благополучно. Подробности напомнили в областном министерстве образования.
Сюжет
Дети

Трое школьников из Алексеевского горокруга спасли жизнь человеку, который мог утонуть в реке. Дети пытались вытащить мужчину сами, но им в итоге пришлось обратиться за помощью взрослых.

Олеся, Артём и Адриан вышли к реке Тихая Сосна, чтобы порыбачить. Через неё переброшен узкий полуразрушенный пешеходный мостик на редких опорах. Иногда это единственный способ добраться на другую сторону реки.

Вскоре дети увидели, что проходивший по мосту 45-летний мужчина поскользнулся и упал в воду. Причём там, где было илистое топкое дно. Сам пострадавший выбраться не смог. У детей вытащить его тоже не получилось, поэтому двое из них пошли искать помощь. Третий школьник держал белгородца за руку, чтобы последний не ушёл под воду.

Взрослые вызвали МЧС и скорую. Спасатели вытащили мужчину. Детей же наградили за помощь людям.

Фото: министерство образования Белгородской области
Белгородец во время погони на ходу выпрыгнул из машины, а авто утонуло в водоёме
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#Наталья Корявых#Общество#Происшествия#Дети#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Спасение#Река#Тихая сосна#Утопающий#Школьники
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