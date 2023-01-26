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«Торговый дом „Асбоцемизделие“» в Белгороде впервые за шесть лет стал убыточным

26 января 2023, 06:48
Фото: 1MI
В 2021 году у компании сменился собственник. А с ноября 2022 года фирма находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу.

По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года убыток компании «Торговый дом „Асбоцемизделие“» составил 959 тысяч рублей. При этом с 2018 года предприятие приносило чистую прибыль от 11 до 22 млн рублей в год. А с ноября 2022 года фирма находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу.

«Торговый дом „Асбоцемизделие“» работает в Белгороде с 1998 года и занимается оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. Руководитель — Игорь Пичугин. С 2021 года компания принадлежит Уральскому асбестовому горно-обогатительному комбинату.

«Торговому дому „Асбоцемизделие“» принадлежит 53,88% доли в УК ОАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци»). Ещё часть — Уральскому асбестовому горно-обогатительному комбинату. В связи с этим бывший гендиректор «Белаци» Яков Певзнер досрочно прекратил свои полномочия.

 

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#Кристина Семенчук#Асбоцемизделие#Убыток#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Роман Певзнер
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