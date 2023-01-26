«Торговый дом „Асбоцемизделие“» в Белгороде впервые за шесть лет стал убыточным

По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года убыток компании «Торговый дом „Асбоцемизделие“» составил 959 тысяч рублей. При этом с 2018 года предприятие приносило чистую прибыль от 11 до 22 млн рублей в год. А с ноября 2022 года фирма находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу.