Тинькофф объявил о расширении стипендиальной программы для талантливых студентов

Стипендиальная программа Тинькофф стала одной из крупнейших негосударственных стипендий в РФ. Кроме существующих треков “Разработка” и “Аналитика”, в нынешнем году к программе добавится трек “Информационная безопасность”, являющийся сегодня одним из самых актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.