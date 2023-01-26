Тинькофф объявил о расширении стипендиальной программы для талантливых студентов

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Примечательно, что стипендию от Тинькофф смогут получать и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, пишет newsnn.ru.
Стипендиальная программа Тинькофф стала одной из крупнейших негосударственных стипендий в РФ. Кроме существующих треков “Разработка” и “Аналитика”, в нынешнем году к программе добавится трек “Информационная безопасность”, являющийся сегодня одним из самых актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.
Помимо выдающейся академической успеваемости, а также участия в олимпиадах всероссийского и международного уровня, при рассмотрении заявок будут учитываться, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях и работа над собственными проектами по разработке.
На стипендию для студентов могут претендовать учащиеся очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых высших учебных заведений России.
Наряду с ежемесячной выплатой в 25 тысяч рублей стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку, а также приглашение на работу в Тинькофф после окончания стипендии.
Участники программы становятся членами сообщества талантливых российских студентов. Они будут вправе рассчитывать на помощь от опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний.
Подать заявку можно на сайте Тинькофф Образования до 23 апреля. Для успешного участия необходимо в онлайн-режиме пройти отборочные испытания по ряду предметов. Более того, возможно прохождение интервью с членами оргкомитета.
Финалисты стипендиальной программы будут выбираться членами экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, знаменитые предприниматели из IT-индустрии, представители научных, образовательных и общественных сообществ.