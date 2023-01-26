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Тинькофф объявил о расширении стипендиальной программы для талантливых студентов

26 января 2023, 13:54
Тинькофф намерен расширить ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов отечественных вузов, включая учащихся в Белгородской области. В 2023 году количество участников вырастет в 2,5 раза - до 200 человек, при этом общий бюджет программы составит почти 60 млн рублей.

Примечательно, что стипендию от Тинькофф смогут получать и иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, пишет newsnn.ru

Стипендиальная программа Тинькофф стала одной из крупнейших негосударственных стипендий в РФ. Кроме существующих треков “Разработка” и “Аналитика”, в нынешнем году к программе добавится трек “Информационная безопасность”, являющийся сегодня одним из самых актуальных и востребованных направлений в технологических компаниях любых отраслей, в том числе и финансовой.  

Помимо выдающейся академической успеваемости, а также участия в олимпиадах всероссийского и международного уровня, при рассмотрении заявок будут учитываться, призовые места в чемпионатах по программированию и хакатонах, публикации и участие в научных конференциях и работа над собственными проектами по разработке. 

На стипендию для студентов могут претендовать учащиеся очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры любых высших учебных заведений России. 

Наряду с ежемесячной выплатой в 25 тысяч рублей стипендиаты получают отложенный оффер на стажировку, а также приглашение на работу в Тинькофф после окончания стипендии.  

Участники программы становятся членами сообщества талантливых российских студентов. Они будут вправе рассчитывать на помощь от опытного ментора-наставника из Тинькофф, а также доступ к закрытым мероприятиям и образовательным материалам компании: курсам, лекциям и базам знаний. 

Подать заявку можно на сайте Тинькофф Образования до 23 апреля. Для успешного участия необходимо в онлайн-режиме пройти отборочные испытания по ряду предметов. Более того, возможно прохождение интервью с членами оргкомитета. 

Финалисты стипендиальной программы будут выбираться членами экспертного совета, в который входят топ-менеджеры Тинькофф, знаменитые предприниматели из IT-индустрии, представители научных, образовательных и общественных сообществ.

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