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Published Сегодня, 06:42

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Старооскольский пенсионер ответит в суде за то, что протащил привязанного к авто пса

26 января 2023, 06:42
Фото: 1MI

Дело против протащившего собаку по асфальту белгородца передали в суд

Обвинительное заключение против 73-летнего жителя Старого Оскола утвердили, сообщили в региональной прокуратуре.

Старооскольский пенсионер, протащивший собаку по асфальту, предстанет перед судом. Обвинительное заключение против 73-летнего мужчины утвердили.

Как уточнили правоохранители, 13 декабря оскольчанин привязал собаку к бамперу своей машины и выехал из двора дома в центр города. Он волочил животное по асфальту, пока его не остановили водитель и пассажиры проезжавшего мимо автобуса.

Вскоре видео происшествия попало в Сеть и вызвало общественный резонанс. Дело на контроль тогда взяло надзорное ведомство. Известно, что собака получила многочисленные раны и ссадины на лапах.

Дело рассмотрит Старооскольский городской суд. За преступление пожилому мужчине грозит до трёх лет колонии.

Пенсионеру, протащившему свою собаку на авто по асфальту, грозит до трёх лет тюрьмы
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