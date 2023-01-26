Старооскольский пенсионер ответит в суде за то, что протащил привязанного к авто пса

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Старооскольский пенсионер, протащивший собаку по асфальту, предстанет перед судом. Обвинительное заключение против 73-летнего мужчины утвердили.
Как уточнили правоохранители, 13 декабря оскольчанин привязал собаку к бамперу своей машины и выехал из двора дома в центр города. Он волочил животное по асфальту, пока его не остановили водитель и пассажиры проезжавшего мимо автобуса.
Вскоре видео происшествия попало в Сеть и вызвало общественный резонанс. Дело на контроль тогда взяло надзорное ведомство. Известно, что собака получила многочисленные раны и ссадины на лапах.
Дело рассмотрит Старооскольский городской суд. За преступление пожилому мужчине грозит до трёх лет колонии.