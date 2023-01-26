Сова, лунь и канюк: каких хищных птиц выходил орнитолог-любитель из Белгорода

В основном птицы поступают с переломанными крыльями — это наиболее распространённая проблема. Операцию, по словам Парфёнова, сделать можно, но после этого птицы не смогут существовать в дикой природе. Они не наберут прежнюю высоту и скорость, поэтому погибнут либо от голода, либо от другого хищника. Поэтому гуманнее их после травмы содержать.