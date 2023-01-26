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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Сова, лунь и канюк: каких хищных птиц выходил орнитолог-любитель из Белгорода

26 января 2023, 11:28
Фото: управление Экоохотнадзора Белгородской области

Белгородец за 15 лет спас и выпустил на волю более 60 хищных птиц

Историю жителя Белгорода Валерия Парфёнова рассказали в региональном управлении экоохотнадзора. Мужчина спасает хищных птиц, а после реабилитации выпускает на волю.

Валерий Парфёнов уже 15 лет выхаживает раненых хищных птиц в Белгородской области и выпускает на волю. Началась эта история в 2008 году со спасённого совёнка.

Всего за эти годы белгородец выходил свыше 60 животных. Несколько раз к нему привозили раненых подопечных из Липецкой и Пензенской областей.

Сейчас на его попечении находятся 12 хищных птиц. Среди них есть сова, неясыть, лунь болотный, канюк и коршун. Они живут в вольерах на открытом воздухе, а после выздоровления их выпустят на волю.

В основном птицы поступают с переломанными крыльями — это наиболее распространённая проблема. Операцию, по словам Парфёнова, сделать можно, но после этого птицы не смогут существовать в дикой природе. Они не наберут прежнюю высоту и скорость, поэтому погибнут либо от голода, либо от другого хищника. Поэтому гуманнее их после травмы содержать.

Видео: Управление Экоохотнадзора Белгородской области
В Белгородской области стало меньше лосей и волков
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