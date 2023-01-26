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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

СМИ: нефтебазу под Брянском подорвал бывший российский военный

26 января 2023, 10:52
Фото: «Клинцы 32»
Брянец получил за диверсию в Сураже 48 тыс. рублей. Он сбросил взрывные устройства с квадрокоптера, сообщают «Брянские новости».
Сюжет
СВО

В подрыве нефтебазы в Суражском районе Брянской области виновен местный житель — бывший военный. За диверсию мужчине заплатили 48 тыс. рублей.

Как пишет издание, он получил от куратора с Украины 700 долларов. Мужчина запустил дрон над нефтебазой и сбросил взрывные устройства на резервуары с горючим. Интересно, что брянца выдал другой диверсант, которого поймали за попыткой уничтожения релейного шкафа на железнодорожной станции.

Напомним, в декабре в лесу в Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ для подготовки терактов. Он находился в 17 км от российско-украинской границы.

В белгородских лесах обнаружили схрон украинской ДРГ для подготовки терактов
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#Наталья Корявых#Разрушения#Происшествия#СВО#Брянская область#Нефтебаза#Диверсия
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