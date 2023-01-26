СМИ: нефтебазу под Брянском подорвал бывший российский военный

Как пишет издание, он получил от куратора с Украины 700 долларов. Мужчина запустил дрон над нефтебазой и сбросил взрывные устройства на резервуары с горючим. Интересно, что брянца выдал другой диверсант, которого поймали за попыткой уничтожения релейного шкафа на железнодорожной станции.