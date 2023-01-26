СМИ: нефтебазу под Брянском подорвал бывший российский военный

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В подрыве нефтебазы в Суражском районе Брянской области виновен местный житель — бывший военный. За диверсию мужчине заплатили 48 тыс. рублей.
Как пишет издание, он получил от куратора с Украины 700 долларов. Мужчина запустил дрон над нефтебазой и сбросил взрывные устройства на резервуары с горючим. Интересно, что брянца выдал другой диверсант, которого поймали за попыткой уничтожения релейного шкафа на железнодорожной станции.
Напомним, в декабре в лесу в Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ для подготовки терактов. Он находился в 17 км от российско-украинской границы.