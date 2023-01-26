С «Русских протеинов» через суд взыскали 33,6 млн рублей неосновательного обогащения

Согласно картотеке дел, компания «Русские протеины Липецк» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЗАО «Русские протеины» и попросила взыскать более 32 млн рублей неосновательного обогащения в виде неполученной арендной платы за пользование транспортными средствами и проценты за пользование чужими деньгами в размере 76 тысяч рублей.