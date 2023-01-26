С «Русских протеинов» через суд взыскали 33,6 млн рублей неосновательного обогащения

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Согласно картотеке дел, компания «Русские протеины Липецк» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ЗАО «Русские протеины» и попросила взыскать более 32 млн рублей неосновательного обогащения в виде неполученной арендной платы за пользование транспортными средствами и проценты за пользование чужими деньгами в размере 76 тысяч рублей.
Истец отметил, что ответчик, не имея законных оснований, безвозмездно пользовался 11 транспортными средствами, которые принадлежат компании «Русские протеины Липецк» по решению суда.
ЗАО «Русские протеины» исковые требования не признало. В суде представители компании отметили, что спорным имуществом предприятие не пользовалось из-за ареста, который наложил судебный пристав-исполнитель. Также ответчик заявил, что хранителем арестованного имущества не являлся.
В ходе заседания стало известно, что судебный пристав не ограничивал права на пользование спорным имуществом. Кроме этого, транспортные средства были замечены на дорогах Курской области — водители попали в поле зрения камер, когда нарушили ПДД. В итоге штраф пришёл компании «Русские протеины Липецк».
Изучив материалы дела, суд полностью удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ЗАО «Русские протеины» 33,6 млн рублей неосновательного обогащения и 3,3 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Всего — 37 млн рублей. Также ответчик должен заплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.