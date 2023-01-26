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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

С «Чернянского молочного комбината» требуют взыскать 1,4 млн рублей

26 января 2023, 11:38
Фото: 1MI
Взыскателем выступает компания «Подворье». Исполнительное производство возбудили 16 января.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 16 января судебные приставы возбудили исполнительное производство, согласно которому «Чернянский молочный комбинат» должен погасить долг в размере 1,4 млн рублей. Взыскателем числится компания «Подворье».

Фирма работает в Чернянском районе с 2016 года и занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами. Руководитель и бенефициар — Алексей Бритиков. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 443 тысячи рублей.

Что касается «Чернянского молочного комбината», с 17 января предприятие принадлежит фирме «Ральф» из Калининграда, которая занимается оптовой торговлей мясом и мясом птицы, включая субпродукты. С этого же дня комбинат возглавила Надежда Трушина.

 

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#Кристина Семенчук#Долг#Приставы#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Чернянский район#Чернянский молочный комбинат
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