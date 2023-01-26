С «Чернянского молочного комбината» требуют взыскать 1,4 млн рублей

Фирма работает в Чернянском районе с 2016 года и занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами. Руководитель и бенефициар — Алексей Бритиков. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 443 тысячи рублей.