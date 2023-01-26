С «Чернянского молочного комбината» требуют взыскать 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 16 января судебные приставы возбудили исполнительное производство, согласно которому «Чернянский молочный комбинат» должен погасить долг в размере 1,4 млн рублей. Взыскателем числится компания «Подворье».
Фирма работает в Чернянском районе с 2016 года и занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами. Руководитель и бенефициар — Алексей Бритиков. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 443 тысячи рублей.
Что касается «Чернянского молочного комбината», с 17 января предприятие принадлежит фирме «Ральф» из Калининграда, которая занимается оптовой торговлей мясом и мясом птицы, включая субпродукты. С этого же дня комбинат возглавила Надежда Трушина.