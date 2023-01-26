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Реконструкция Центрального парка в Белгороде продлится три года

26 января 2023, 17:35
Фото: 1MI
В 2023 году в Центральном парке Белгороде начнётся первый этап масштабных строительно-монтажных работ, которые завершатся в 2025 году. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов.

По словам градоначальника, проект реконструкции парка уже готов, есть смета. В этом году работы стартуют и затянутся на три года.

Реконструкция Центрального парка — один из-ка капиталоёмких проектов, который мы наметили для реализации в 2023–2025 годах.
Валентин Демидов, мэр Белгорода  

Ранее стало известно, что в Центральном парке Белгорода никак не могут отремонтировать памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, работам всё время мешают неблагоприятные погодные условия, хотя завершиться они должны были ещё до конца 2022 года.

Но это не единственный памятник сторонникам коммунизма, с которым в парке возникли проблемы. В него никак не вернут памятник Ленину после восстановления его отломавшейся руки. Сроки снова перенесли — на этот раз на июнь 2023 года.

Напомним, в этом году масштабные работы по благоустройству начнутся также на Центральном пляже Белгорода. Они тоже продлятся три года.

Планы на проведение реконструкции парка Ленина и набережной Везёлки остались в силе
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#Ася Дугнист#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Центральный парк#Реконструкция#Благоустройство
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