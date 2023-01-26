Реконструкция Центрального парка в Белгороде продлится три года

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
По словам градоначальника, проект реконструкции парка уже готов, есть смета. В этом году работы стартуют и затянутся на три года.
Реконструкция Центрального парка — один из-ка капиталоёмких проектов, который мы наметили для реализации в 2023–2025 годах.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Ранее стало известно, что в Центральном парке Белгорода никак не могут отремонтировать памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, работам всё время мешают неблагоприятные погодные условия, хотя завершиться они должны были ещё до конца 2022 года.
Но это не единственный памятник сторонникам коммунизма, с которым в парке возникли проблемы. В него никак не вернут памятник Ленину после восстановления его отломавшейся руки. Сроки снова перенесли — на этот раз на июнь 2023 года.
Напомним, в этом году масштабные работы по благоустройству начнутся также на Центральном пляже Белгорода. Они тоже продлятся три года.