Путин одобрил инициативу вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Как передает издание tass.ru, студентка РУДН Дарья Семенова предложила повторить мероприятие, прошедшее в 2017 году в Сочи. Глава государства отметил, что идея хорошая. Путин напомнил, что в 2017 году Всемирный фестиваль студентов и молодежи прошел весьма успешно, и крымские события 2014 года на это не повлияли.