Путин одобрил инициативу вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Как передает издание tass.ru, студентка РУДН Дарья Семенова предложила повторить мероприятие, прошедшее в 2017 году в Сочи. Глава государства отметил, что идея хорошая. Путин напомнил, что в 2017 году Всемирный фестиваль студентов и молодежи прошел весьма успешно, и крымские события 2014 года на это не повлияли.
«Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим», — уточнил президент.
Глава государства отметил, что от желания властей зависит не все. Во многом на это оказывает влияние самих участников и международных организаций. Подобные мероприятия направлены на объединение людей и обычно проходят успешно.
Несмотря на важность поддержки властей регионов при организации такого рода мероприятий, в первую очередь все же необходимо выстроить взаимодействие с соответствующими международными структурами. Также важно задействовать все возможности федерального центра.
Глава государства подчеркнул высокий уровень проведения международных мероприятий в России. Так будет и в следующий раз. Президент поблагодарил студентку за идею и пообещал привлечь ее к организации фестиваля. Уточним, что девушка пожелала принять участие в проведении мероприятия в качестве волонтера.