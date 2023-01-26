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Published Сегодня, 11:34

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Прокуратура заставила выплатить белгородский завод 2,4 млн рублей долгов по налогам

26 января 2023, 11:34
Фото: 1MI
Имущество завода в Старом Осколе сначала арестовали. Принятые меры помогли. Задолженность погашена, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура заставила выплатить долги по налогам «Завод металлоконструкций — ЭТОН» в Старом Осколе. Сначала имущество предприятия арестовали.

После ареста завод погасил задолженность перед городским округом в размере 2,4 млн рублей. Ранее наложенный на имущество арест сняли, добавили в прокуратуре.

АО «ЗМК — ЭТОН» зарегистрировано в Старом Осколе в 1992 году. С 2014 года предприятием руководит Александр Скет. Завод занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

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#Наталья Корявых#Прокуратура#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Завод#Задолженность#Налоги#Завод металлоконструкций — ЭТОН
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