Прокуратура заставила выплатить белгородский завод 2,4 млн рублей долгов по налогам

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Прокуратура заставила выплатить долги по налогам «Завод металлоконструкций — ЭТОН» в Старом Осколе. Сначала имущество предприятия арестовали.
После ареста завод погасил задолженность перед городским округом в размере 2,4 млн рублей. Ранее наложенный на имущество арест сняли, добавили в прокуратуре.
АО «ЗМК — ЭТОН» зарегистрировано в Старом Осколе в 1992 году. С 2014 года предприятием руководит Александр Скет. Завод занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.