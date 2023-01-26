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Posted Сегодня, 21:43

Published Сегодня, 21:43

Modified Сегодня, 21:45

Updated Сегодня, 21:45

Почему за повреждённые при обстреле машины выплачивают не полную их стоимость?

25 января 2023, 21:43
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков рассказал в прямом эфире, что по закону оплата за транспорт в разы меньше, чем оплачивают белгородцам.

В прямом эфире жительница региона рассказала губернатору Вячеславу Гладкову, что её машина попала под обстрел 18 декабря. После проведённой экспертизы выяснилось, что транспорт восстановлению не подлежит.

Ко мне приехали с предложением компенсации в 300 тысяч рублей. Машину мы купили в начале мая за 580 тысяч рублей, а цены всё растут. Я брала на неё кредит, а за эту сумму, которую мне выдают, новый транспорт я купить уже не смогу. Может, тогда заберёте разбитую машину себе, а мне предоставите новую? Почему дома восстанавливаете, а с машинами ситуация совершенно другая?
возмутилась жительница региона.

Вячеслав Гладков объяснил женщине, что в Белгородской области за повреждённые при обстреле автомобили выплачивают сумму больше, чем необходимо по закону.

При всём уважении, ваша риторика не совсем правильная и честная. С точки зрения закона, надо признать ЧС, раздать по 10 тысяч за повреждённые автомобили, по 20 тысяч за полную потерю и всё. Мы же восстанавливаем в соответствии с полученным ущербом. Глава Белгородского района Владимир Перцев встретится с вами и всё обсудит. Если ваша машина всё-таки подлежит ремонту, то мы её вам отремонтируем и вернём.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что при обстрелах региона осколки часто попадают в автомобили и домовладения. Например, ночью 10 января под обстрел вновь попал Шебекинский округ. Были повреждены частные домовладения, два автомобиля и линия электропередачи

Под обстрелами пострадали порядка 2,5 тыс. домов и квартир в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Общество#Повреждения#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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