Почему за повреждённые при обстреле машины выплачивают не полную их стоимость?

Posted Сегодня, 21:43
Published Сегодня, 21:43
Modified Сегодня, 21:45
Updated Сегодня, 21:45
В прямом эфире жительница региона рассказала губернатору Вячеславу Гладкову, что её машина попала под обстрел 18 декабря. После проведённой экспертизы выяснилось, что транспорт восстановлению не подлежит.
Ко мне приехали с предложением компенсации в 300 тысяч рублей. Машину мы купили в начале мая за 580 тысяч рублей, а цены всё растут. Я брала на неё кредит, а за эту сумму, которую мне выдают, новый транспорт я купить уже не смогу. Может, тогда заберёте разбитую машину себе, а мне предоставите новую? Почему дома восстанавливаете, а с машинами ситуация совершенно другая?
возмутилась жительница региона.
Вячеслав Гладков объяснил женщине, что в Белгородской области за повреждённые при обстреле автомобили выплачивают сумму больше, чем необходимо по закону.
При всём уважении, ваша риторика не совсем правильная и честная. С точки зрения закона, надо признать ЧС, раздать по 10 тысяч за повреждённые автомобили, по 20 тысяч за полную потерю и всё. Мы же восстанавливаем в соответствии с полученным ущербом. Глава Белгородского района Владимир Перцев встретится с вами и всё обсудит. Если ваша машина всё-таки подлежит ремонту, то мы её вам отремонтируем и вернём.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что при обстрелах региона осколки часто попадают в автомобили и домовладения. Например, ночью 10 января под обстрел вновь попал Шебекинский округ. Были повреждены частные домовладения, два автомобиля и линия электропередачи