Новые обстрелы: ВСУ вновь открыли огонь по белгородским населённым пунктам

Предупреждения от РСЧС получили и жители Мурома в Шебекинском горокруге. Напомним, что в приграничном селе в начале января в результате обстрела были повреждения домов и машины. Часть снарядов попала на местное кладбище — сообщалось о разрушениях как минимум 15 могил.