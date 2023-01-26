Новые обстрелы: ВСУ вновь открыли огонь по белгородским населённым пунктам

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Под обстрел ВСУ попало село Красная Нива в Белгородском районе. Местных жителей просят уйти в укрытия. СМС-предупреждения людям начали рассылать после полудня. Отметим, что населённый пункт не в первый раз попадает под обстрел.
Предупреждения от РСЧС получили и жители Мурома в Шебекинском горокруге. Напомним, что в приграничном селе в начале января в результате обстрела были повреждения домов и машины. Часть снарядов попала на местное кладбище — сообщалось о разрушениях как минимум 15 могил.
Напомним, что с начала СВО в Белгородской области от обстрелов погибли 25 человек. 96 мирных жителей получили ранения. Повреждено около 2,5 тыс. домов и квартир.