Назван ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов ИТ-специальностей

Лауреатом номинации «Прорыв года» карьерного рейтинга стала компания МТС, впервые вошедшая в ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей. Как отметила вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина, в рамках корпоративного университета для молодых специалистов в компании открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок «МТС Интро» по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Можно выбрать удобный график и совмещать с учебой. Так студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. Ежегодно по этой программе в компанию приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС — внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA.