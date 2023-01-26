Назван ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов ИТ-специальностей

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В опросе участвовало более 7000 студентов из ТОП-39 вузов России. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом, самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).
Лауреатом номинации «Прорыв года» карьерного рейтинга стала компания МТС, впервые вошедшая в ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей. Как отметила вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина, в рамках корпоративного университета для молодых специалистов в компании открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок «МТС Интро» по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Можно выбрать удобный график и совмещать с учебой. Так студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. Ежегодно по этой программе в компанию приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС — внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA.
В целом, объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место.
Церемония награждения победителей Best Company Award прошла 23 января. Платформа по работе с молодежью и брендом работодателя Changellenge >> проводит её уже восьмой год подряд.
Рейтинг карьерных ожиданий студентов из ТОП-39 российских вузов. Составляется с 2014 года. Анкетирование студентов проводится в онлайн-формате по аудитории платформы Changellenge >>, социальным сетям, ключевым вузам и информационным порталам. Выборка респондентов распределена по вузам в зависимости от количества студентов по целевым для рейтинга направлениям обучения: бизнес-, ИТ- и технические специальности.