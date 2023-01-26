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Posted Сегодня, 21:10

Published Сегодня, 21:10

Modified Сегодня, 21:12

Updated Сегодня, 21:12

На пропавшего в Белгороде католического священника завели административное дело

25 января 2023, 21:10
Фото: Марк Бакежински / «ВКонтакте»
Его осудят за мелкое хулиганство, следует из документов Белгородского районного суда.

Белгородский районный суд 24 января завёл дело на Марка Бакежински по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В настоящий момент дело находится на этапе рассмотрения. Это следует из судебного делопроизводства, размещённого на сайте Белгородского районного суда.

Если священника из Польши признают виновным, то его ждёт либо административный арест до 15 суток, либо штраф от 500 до 1 000 рублей.

Напомним, что Марк Бакежински — священник католического прихода, настоятель и монах-францисканец — проживает в России на протяжении 20 лет. По словам правозащитников, пару дней назад Марка Бакежински могли задержать «полицейские или какие-то люди, представившиеся так». Пропавший пока так и не вышел на связь, в соцсети он заходил три дня назад.

В Белгороде пропал католический священник из Польши
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