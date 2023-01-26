На пропавшего в Белгороде католического священника завели административное дело

Напомним, что Марк Бакежински — священник католического прихода, настоятель и монах-францисканец — проживает в России на протяжении 20 лет. По словам правозащитников, пару дней назад Марка Бакежински могли задержать «полицейские или какие-то люди, представившиеся так». Пропавший пока так и не вышел на связь, в соцсети он заходил три дня назад.