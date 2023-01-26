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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

На одном перекрёстке в Белгороде сбили третий светофор за неделю

26 января 2023, 06:29
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Накануне вечером на перекрёстке ул. Королёва — пр. Ватутина автобус повредил ещё одну опору, сообщили в Telegram-канале «Жесть Белгород». Кажется, это перестало быть простым совпадением.

История со светофорами на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина началась 23 января. В этот день водитель легкового автомобиля не вписался в поворот и врезался в опору со светофором — последний увезли на ремонт на несколько дней.

Ночью с 23 на 24 января там же врезались две машины — одна из них отлетела к опоре напротив. Минус ещё один светофор.

Вечером 25 января на перекрёстке произошла новая авария. В этот раз в поворот не вписался водитель автобуса. И снова же пострадал регулировщик движения — светофор. Белгородцы предполагают, что это перестало быть простым совпадением.

Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
В Белгороде на перекрёстке сбили два светофора за один день
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#Новости Белгорода#ДТП#Светофор#Опора#Происшествия#Белгород#Ася Дугнист#Нарочно не придумаешь
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