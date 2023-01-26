На одном перекрёстке в Белгороде сбили третий светофор за неделю

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
История со светофорами на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина началась 23 января. В этот день водитель легкового автомобиля не вписался в поворот и врезался в опору со светофором — последний увезли на ремонт на несколько дней.
Ночью с 23 на 24 января там же врезались две машины — одна из них отлетела к опоре напротив. Минус ещё один светофор.
Вечером 25 января на перекрёстке произошла новая авария. В этот раз в поворот не вписался водитель автобуса. И снова же пострадал регулировщик движения — светофор. Белгородцы предполагают, что это перестало быть простым совпадением.