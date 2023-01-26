Москва вошла в топ-10 удачливых регионов России

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Как сообщает newsnn.ru, именно жителю Подмосковья удалось стать обладателем суперприза размером в 100 миллионов рублей.
Второе место по числу свежеиспеченных миллионеров пришлось на Москву, в которой проживают 13 счастливчиков. Третье место у Ленинградской области, Краснодарского края и Башкирии. В каждом из этих регионов счастливый билет удалось вытянуть 11 жителям. Четвертое место досталось Новосибирской области, где живут 10 новоиспеченных миллионеров. Пятое — Красноярскому краю, где таковых набралось девять человек. На шестом месте оказалась Саратовская область - там семь новых миллионеров. Седьмое место у Кировской области и Ставропольского края, где число миллионеров выросло на шесть человек. С пятью новыми миллионерами можно поздравить Кемеровскую, Ростовскую, Омскую области, Удмуртию и в ХМАО.
Меньше повезло ЯНАО, Республике Алтай, Томской и Ивановской областям, Чеченской Республике и ряду других регионов. Хотя меньшие суммы там удалось выиграть примерно 233 тысячам человек на общую сумму около 30 миллионов рублей, миллионеров там не добавилось.
Выигрышные билеты на миллион рублей были приобретены у партнеров лотереи в следующих количествах. 184 штуки пришлось на «Почту России», 49 – «Магнит», 15 – «Красное и Белое», 2 – «Дикси». 20 таких билетов люди купили дистанционно, воспользовавшись мобильным приложением и на сайте «Национальной Лотереи».
Общее количество тех, кто стал миллионером благодаря этому розыгрышу, получилось почти в три раза больше, чем было обещано ранее организаторами тиража. А всего счастливыми оказались ориентировочно четыре миллиона билетов, на которые пришелся общий выигрыш свыше 868 миллионов рублей.