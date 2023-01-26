Москва вошла в топ-10 удачливых регионов России

Второе место по числу свежеиспеченных миллионеров пришлось на Москву, в которой проживают 13 счастливчиков. Третье место у Ленинградской области, Краснодарского края и Башкирии. В каждом из этих регионов счастливый билет удалось вытянуть 11 жителям. Четвертое место досталось Новосибирской области, где живут 10 новоиспеченных миллионеров. Пятое — Красноярскому краю, где таковых набралось девять человек. На шестом месте оказалась Саратовская область - там семь новых миллионеров. Седьмое место у Кировской области и Ставропольского края, где число миллионеров выросло на шесть человек. С пятью новыми миллионерами можно поздравить Кемеровскую, Ростовскую, Омскую области, Удмуртию и в ХМАО.