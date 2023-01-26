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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Мобилизованным белгородцам обеспечили гарантии по месту работы на ближайшие три года

26 января 2023, 13:45
Фото: правительство Белгородской области

Гладков подписал соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов

Власти подписали соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов. В документе учли предложения сторон социального партнёрства, сообщили в региональном правительстве.

Белгородская область на три года подписала трёхстороннее соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов. В документе учли предложения сторон социального партнёрства.

В новом соглашении закрепили защищённость социально-экономических и трудовых прав работников, которые отправились на СВО. Речь как о мобилизованных, так и о контрактниках.

Действие трудовых договоров с военнослужащими приостановят, но обеспечат сохранение уровня доходов и выплату в размере средней зарплаты. Гарантировать выплаты мобилизованным могут 770 белгородских предприятий. Безработным или самозанятым, участвующим в боевых действиях, начисляют ежемесячно 16,2 тыс. рублей.

Поддержат и сотрудников, которые работают в сфере образования. Для молодых специалистов выделили деньги на выплату гарантированной надбавки в 30%.

Фото: правительство Белгородской области
Семьям мобилизованных белгородцев продлили выплаты до 31 марта
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