Мобилизованным белгородцам обеспечили гарантии по месту работы на ближайшие три года

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Белгородская область на три года подписала трёхстороннее соглашение с объединениями работодателей и профсоюзов. В документе учли предложения сторон социального партнёрства.
В новом соглашении закрепили защищённость социально-экономических и трудовых прав работников, которые отправились на СВО. Речь как о мобилизованных, так и о контрактниках.
Действие трудовых договоров с военнослужащими приостановят, но обеспечат сохранение уровня доходов и выплату в размере средней зарплаты. Гарантировать выплаты мобилизованным могут 770 белгородских предприятий. Безработным или самозанятым, участвующим в боевых действиях, начисляют ежемесячно 16,2 тыс. рублей.
Поддержат и сотрудников, которые работают в сфере образования. Для молодых специалистов выделили деньги на выплату гарантированной надбавки в 30%.