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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Международная ассоциация бокса (IBA) выплатила за два года 8 млн долларов призовых

26 января 2023, 14:02
Фото: pxhere.com
В организации отметили рекордную величину суммы.

Международная ассоциация бокса (IBA) выплатила боксерам за два года почти 8 миллионов долларов призовых на крупных соревнованиях, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт организации. 

По данным организации, эта выплата является беспрецедентной в истории и поможет спортсмена улучшить качество жизни сейчас и после завершения карьеры.

Тем не менее, МОК проведет олимпийский турнир по боксу не под эгидой IBA, а в программу Игр-2028 бокс пока не включен вообще. МОК также грозит исключением бокса из программы Игр в Париже после того как россиянин Умар Кремлев был избран президентом IBA, а сама организация продлила спонсорский контракт с компанией «Газпром».

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