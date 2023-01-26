Международная ассоциация бокса (IBA) выплатила за два года 8 млн долларов призовых

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Международная ассоциация бокса (IBA) выплатила боксерам за два года почти 8 миллионов долларов призовых на крупных соревнованиях, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт организации.
По данным организации, эта выплата является беспрецедентной в истории и поможет спортсмена улучшить качество жизни сейчас и после завершения карьеры.
Тем не менее, МОК проведет олимпийский турнир по боксу не под эгидой IBA, а в программу Игр-2028 бокс пока не включен вообще. МОК также грозит исключением бокса из программы Игр в Париже после того как россиянин Умар Кремлев был избран президентом IBA, а сама организация продлила спонсорский контракт с компанией «Газпром».