Мародёрства не было: белгородские власти опровергли разграбление домов в приграничье

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Администрация Белгородского района отрицает факты мародёрства в приграничной Наумовке. В селе действует режим ЧС. На мародёров и бездействие чиновников ранее пожаловалась местная жительница.
Власти района утверждают, что сёла находятся под охраной. Дома также никто не грабил.
Территории [где введён режим ЧС — прим. ред.] в круглосуточном режиме патрулируют шесть представителей общественности, сотрудников ОМВД и Министерства обороны. На данный момент подтверждённых случаев мародёрства зафиксировано не было.
ответ администрации Белгородского района
В администрации пообещали, что при обнаружении подобных фактов в обязательном порядке будут приняты меры согласно компетенции.
Напомним, недавно белгородка жаловалась на мародёров на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Женщина утверждала, что злоумышленники уже залезли в три дома и пытались взломать четвёртый.