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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Мародёрства не было: белгородские власти опровергли разграбление домов в приграничье

26 января 2023, 13:22
Фото: 1MI
Администрация Белгородского района отреагировала на жалобу жительницы села Наумовка, в котором действует режим ЧС. Чиновники заявили, что фактов мародёрства не зафиксировано.

Администрация Белгородского района отрицает факты мародёрства в приграничной Наумовке. В селе действует режим ЧС. На мародёров и бездействие чиновников ранее пожаловалась местная жительница.

Власти района утверждают, что сёла находятся под охраной. Дома также никто не грабил.

Территории [где введён режим ЧС — прим. ред.] в круглосуточном режиме патрулируют шесть представителей общественности, сотрудников ОМВД и Министерства обороны. На данный момент подтверждённых случаев мародёрства зафиксировано не было.
ответ администрации Белгородского района

В администрации пообещали, что при обнаружении подобных фактов в обязательном порядке будут приняты меры согласно компетенции.

Напомним, недавно белгородка жаловалась на мародёров на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Женщина утверждала, что злоумышленники уже залезли в три дома и пытались взломать четвёртый.

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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Белгородский район#Приграничье#Чс#Мародёры#СВО#Наумовка
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