Куда сдать использованные автопокрышки в Белгороде

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Житель Белгорода Иван рассказал градоначальнику, что у него в гараже уже лет пять лежат и пылятся использованные шины. Белгородец поинтересовался, куда их можно выбросить или сдать.
Сейчас в областном центре есть два таких пункта по приёму автопокрышек — на улице Губкина, 3А и на проезде Автомобилистов, 4. Два года назад было ещё одно место для утилизации на Студенческой рядом с АЗС.
Когда покрышек накапливается достаточно — их забирают. Обычно, это происходит раз в месяц.
Валентин Демидов, мэр Белгорода