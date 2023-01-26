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Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

Куда сдать использованные автопокрышки в Белгороде

26 января 2023, 19:20
Фото: 1MI

Мэр Белгорода назвал два адреса для сдачи использованных атопокрышек

Если у вас есть ненужные использованные шины — их можно бесплатно утилизировать в областном центре по двум адресам.

Житель Белгорода Иван рассказал градоначальнику, что у него в гараже уже лет пять лежат и пылятся использованные шины. Белгородец поинтересовался, куда их можно выбросить или сдать.

Сейчас в областном центре есть два таких пункта по приёму автопокрышек — на улице Губкина, 3А и на проезде Автомобилистов, 4. Два года назад было ещё одно место для утилизации на Студенческой рядом с АЗС.

Когда покрышек накапливается достаточно — их забирают. Обычно, это происходит раз в месяц.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В Белгороде занялись утилизацией покрышек
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#Ася Дугнист#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Покрышки#Шины#Утилизация
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