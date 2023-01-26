Ковалев назвал фаворита в титульном поединке Ярд — Бетербиев

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев верит в успех российского боксера Артура Бетербиева в бою с британцем Энтони Ярдом на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Поединок запланирован на 28 января.
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на YouTube-каналу RingIQ TV, Ковалев уверен, что Ярд не готов драться с россиянином. Экс-чемпион выразил надежду, что зрителей ждет интересный бой, а победу одержит уроженец Хасавюрта.
Стоит отметить, что Артур выиграл все свои 18 боев на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы в 25 поединках.