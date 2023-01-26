Ковалев назвал фаворита в титульном поединке Ярд — Бетербиев

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев верит в успех российского боксера Артура Бетербиева в бою с британцем Энтони Ярдом на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Поединок запланирован на 28 января.