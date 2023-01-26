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Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Ковалев назвал фаворита в титульном поединке Ярд — Бетербиев

26 января 2023, 17:17
Фото: pxhere.com
Россиянин будет защищать пояса на территории соперника.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев верит в успех российского боксера Артура Бетербиева в бою с британцем Энтони Ярдом на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Поединок запланирован на 28 января.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на YouTube-каналу RingIQ TV, Ковалев уверен, что Ярд не готов драться с россиянином. Экс-чемпион выразил надежду, что зрителей ждет интересный бой, а победу одержит уроженец Хасавюрта.

Стоит отметить, что Артур выиграл все свои 18 боев на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы в 25 поединках.

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