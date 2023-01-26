Клиенты букмекерской конторы пожаловались на сбои в работе системы

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Клиенты конторы массово жалуются. Организация связана с нелегальной в Российской Федерации фирмой 1xBet. Ранее основатель БК «1xСтавка» передал Украине один миллион евро. Об этом сообщает журналист «Комсомольской правды» Игорь Феклистов
Доход легальных букмекерских контор в РФ в 2021 году достиг 700 миллиардов рублей. За 2022 год данных пока нет. 2023 год для букмекерского бизнеса стартовал со скандала. Так, множество клиентов конторы «1xСтавка» жалуются на проблемы с кошельками на ее платформах.
Корреспонденты издания решили самостоятельно пройти регистрацию на платформе и пополнить собственный счет. При попытке зачислить деньги всплыло уведомление о невозможности действия по техническим причинам. Выходит, что клиенты не могут переводить на свои банковские карты выигранные на ставках деньги.
В конторе «1xСтавка» назвали случившееся «временными техническими проблемами». Издание «Рейтинг Букмекеров» пишет, что возможность зачисления денег пропала и на официальном сайте регулятора (ЦУПИС). Речь идет о единственной площадке в РФ, где проходят регистрацию легальные конторы.
В регуляторе воздерживаются от комментариев. Пользователи уже волнуются. Люди опасаются, что их деньги исчезнут вместе с фирмой.
Клиенты компании «1xСтавка» жаловались на нее и раньше. Так, в отзывах на популярном спортивном сайте Sports.ru граждане сетовали, что от желающих вывести со счета букмекера выигранные десятки и сотни тысяч рублей модераторы требуют проходить верификацию. Людей заставляют отправлять фирме фото паспорта, карты, договор с оператором сим-карты, фотографию на фоне переписки со службой безопасности, держа в этот момент паспорт, фото ИНН, скрин из личного кабинета в налоговой инспекции. Пользователи сообщают, что проблемы с выводом денег начинаются, когда они выигрывают.
Предполагаемым создателем «1xСтавка» и 1xBet, как утверждают в Forbes, который ранее проводил собственное расследование, является уроженец Брянска Роман Семиохин. У него нет лицензии на ведение букмекерской деятельности в России. Фирма 1xBet запустила мощную рекламную кампанию в РФ в 2017 году. Официально работала «1xСтавка», а рекламировали бренд 1xBet.
Нелегальная контора заинтересовала полицейских. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Сотрудники правоохранительных органов считают, что кроме ставок на спорт букмекерские конторы размещали онлайн-казино. Соответствующие сайты стали обходить блокировки Роскомнадзора, принося своим хозяевам огромную прибыль.
Три года назад СК РФ объявил в розыск основателей этих контор. Речь идет о Романе Семиохине, Дмитрии Казорине и Сергее Каршкове. Есть информация, что все трое получили гражданство Кипра. В России предприниматели успели заработать 63 миллиарда рублей. Большую часть денег фигуранты дела вывели из страны.
Интересно, что в середине минувшего года компания Семиохина перевела один миллион евро на поддержку Украины.