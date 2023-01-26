«Иностранец-благотворитель» убедил белгородку перевести ему деньги на детей и исчез

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В 2022 году 60-летняя жительница Белгородского района разочаровалась в дружбе по интернету. Летом она познакомилась с мужчиной, который представился иностранцем.
У белгородки с незнакомцем завязалась дружба по переписке. Он рассказал пенсионерке, что якобы находится в командировке в другой стране с целью благотворительности. И для этого мужчине нужны были деньги: на экскурсию для детей, покупку билетов, доставку посылок, которые он ей «отправил», решение проблем с документом.
Местная жительница выручала своего приятеля с июля по ноябрь. Она перечисляла ему деньги — каждый раз на новые счета и лица. Поняла белгородка, что её обманывают, когда отказала в новом переводе средств. Тогда друг просто удалился из переписки.
Всего за пять месяцев женщина перевела «иностранцу» 708 тыс. рублей, большая часть из которых была взята в кредит. Интересно, что белгородку во время одного из переводов пытались переубедить сотрудники банка, однако тогда она не поверила, что друг по переписке может быть мошенником.
Против неизвестного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы.