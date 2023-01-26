«Иностранец-благотворитель» убедил белгородку перевести ему деньги на детей и исчез

Всего за пять месяцев женщина перевела «иностранцу» 708 тыс. рублей, большая часть из которых была взята в кредит. Интересно, что белгородку во время одного из переводов пытались переубедить сотрудники банка, однако тогда она не поверила, что друг по переписке может быть мошенником.