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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Главврача больницы в Белгородской области оштрафовали после жалоб пациентов

26 января 2023, 09:34
Фото: 1MI
Административное дело завели по статье за нарушение порядка рассмотрения граждан. К ответственности привлекли главного врача. Два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре.

С октября по ноябрь 2022 года троим пациентам Чернянской ЦРБ им. П. В. Гапотченко не ответили на письменные заявления в установленный срок. Белгородцы не стали медлить и обратились в прокуратуру. В итоге — добились своего.

Административное дело завели по статье за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). В качестве наказания в этом случае предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей. По информации прокуратуры, к административной ответственности привлекли главврача.

Нарушения в итоге устранили. Два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Медицина#Чернянский район#Прокуратура#Чернянская црб#Црб#Штраф#Ася Дугнист#Больница#Белгородская область
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