Главврача больницы в Белгородской области оштрафовали после жалоб пациентов

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
С октября по ноябрь 2022 года троим пациентам Чернянской ЦРБ им. П. В. Гапотченко не ответили на письменные заявления в установленный срок. Белгородцы не стали медлить и обратились в прокуратуру. В итоге — добились своего.
Административное дело завели по статье за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). В качестве наказания в этом случае предусмотрен штраф от пяти до десяти тысяч рублей. По информации прокуратуры, к административной ответственности привлекли главврача.
Нарушения в итоге устранили. Два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.