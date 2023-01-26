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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Гладков рассказал о последствиях нового обстрела под Белгородом

26 января 2023, 12:42
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
архивное фото
Под огнём ВСУ вновь оказался Муром. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения на территории, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

26 января под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Повреждения в результате обстрела получила линия электропередачи. Гладков отметил, что по состоянию на 15:30 без света оставалась примерно половина села. Аварийные бригады уже на месте.

Отметим, что местным жителям рассылали СМС-сообщения с просьбой спуститься в укрытия. Такие же предупреждения получили и белгородцы из Красной Нивы. Подробностей по этой ситуации не было.

Оба населённых пункта уже попадали под обстрел. 

Новые обстрелы: ВСУ вновь открыли огонь по белгородским населённым пунктам
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