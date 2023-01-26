Гладков рассказал о последствиях нового обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
26 января под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
Повреждения в результате обстрела получила линия электропередачи. Гладков отметил, что по состоянию на 15:30 без света оставалась примерно половина села. Аварийные бригады уже на месте.
Отметим, что местным жителям рассылали СМС-сообщения с просьбой спуститься в укрытия. Такие же предупреждения получили и белгородцы из Красной Нивы. Подробностей по этой ситуации не было.
Оба населённых пункта уже попадали под обстрел.