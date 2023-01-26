Экс-инспектор отделения Росгвардии попал в тюрьму из-за взяток и угроз сотруднику ФСБ

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Бывшего старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы по четырём районам Белгородской области приговорили к тюремному сроку. В суде установили, что 42-летний мужчина получил десять мелких взяток и совершил шесть служебных подлогов.
Свои преступления злоумышленник проворачивал в Белгороде и Ракитянском районе. За деньги он выдавал лицензии и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия.
В 2021 году белгородец уволился и вышел на пенсию, но узнал, что его деятельностью заинтересовались в управлении ФСБ по региону. Он начал угрожать применением насилия к сотруднику ведомства и его ребёнку.
Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к одному году и четырём месяцам в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.