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Экс-инспектор отделения Росгвардии попал в тюрьму из-за взяток и угроз сотруднику ФСБ

26 января 2023, 08:50
Фото: 1MI

Бывшего инспектора Росгвардии в Белгородской области осудили по трём статьям

В общей сложности белгородец получил десять мелких взяток и совершил шесть служебных подлогов. Его обвиняют и в угрозах насилия в отношении сотрудника ФСБ и его ребёнка, сообщили в региональной прокуратуре.

Бывшего старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы по четырём районам Белгородской области приговорили к тюремному сроку. В суде установили, что 42-летний мужчина получил десять мелких взяток и совершил шесть служебных подлогов.

Свои преступления злоумышленник проворачивал в Белгороде и Ракитянском районе. За деньги он выдавал лицензии и разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия.

В 2021 году белгородец уволился и вышел на пенсию, но узнал, что его деятельностью заинтересовались в управлении ФСБ по региону. Он начал угрожать применением насилия к сотруднику ведомства и его ребёнку.

Свою вину подсудимый не признал. Его приговорили к одному году и четырём месяцам в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Получение взятки#Белгородская область#Белгород#Ракитянский район#Росгвардия#Угрозы#Оружие#ФСБ#Происшествия#Коррупция
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