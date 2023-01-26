Два именных батальона созданы в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Вопрос об именных батальонах губернатору Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфира задал белгородец. Он спросил, когда у области появится именной белгородский батальон. «Мы что, хуже чеченцев или татарцев с моквичами?», — спросил местный житель.
На это Вячеслав Гладков ответил, что в Белгородской области созданы уже два именных батальона — белгородский и старооскольский. Они носят на своей форме герб региона и воюют с апреля 2022 года.
Стараемся отзываться на те проблемы, которые у них есть. Нашивок, может быть, нет индивидуальных, давайте их сделаем. Хотя мы отправляли гербы Белгородской области, которые они носят на своей форме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона рассказал, что в регионе сформированы семь батальонов теробороны. И показал образцы шевронов, которые сделаны для них в Белгороде.
«Поэтому не переживайте — лучше Белгородской области никого нет. Мы впереди всех и так будет всегда», — подчеркнул губернатор.
Напомним, об именных батальонах Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал президенту России Владимиру Путину 24 января, когда встречался с ним вживую в Кремле.