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Published Сегодня, 19:35

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Два именных батальона созданы в Белгородской области

26 января 2023, 19:35
Фото: скрин из прямого эфира Вячеслава Гладкова
Белгородская область сформировала два именных батальона — белгородский и старооскольский. Добровольцы носят на своей форме гербы региона.

Вопрос об именных батальонах губернатору Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфира задал белгородец. Он спросил, когда у области появится именной белгородский батальон. «Мы что, хуже чеченцев или татарцев с моквичами?», — спросил местный житель.

На это Вячеслав Гладков ответил, что в Белгородской области созданы уже два именных батальона — белгородский и старооскольский. Они носят на своей форме герб региона и воюют с апреля 2022 года.

Стараемся отзываться на те проблемы, которые у них есть. Нашивок, может быть, нет индивидуальных, давайте их сделаем. Хотя мы отправляли гербы Белгородской области, которые они носят на своей форме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: скрин из прямого эфира Вячеслава Гладкова

Также глава региона рассказал, что в регионе сформированы семь батальонов теробороны. И показал образцы шевронов, которые сделаны для них в Белгороде.

«Поэтому не переживайте — лучше Белгородской области никого нет. Мы впереди всех и так будет всегда», — подчеркнул губернатор.

Напомним, об именных батальонах Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал президенту России Владимиру Путину 24 января, когда встречался с ним вживую в Кремле.

Тероборона Белгородской области насчитывает порядка тысячи человек
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#Ася Дугнист#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Губернатор#Общество#Спецоперация#Именные батальоны#Бойцы
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