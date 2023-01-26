Депутаты Белгородской областной Думы оценили реализацию социально значимых проектов

37-я школа Белгорода — одна из десяти школ города, где по поручению губернатора Вячеслава Гладкова проводят капитальный ремонт. Сдать объект планируют в этом году. Но результат преображения уже налицо. Ход работ оценил депутат регионального парламента Сергей Сиротенко. Он отметил, что капремонт 37-й школы также был включён в перечень наказов избирателей.