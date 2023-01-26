Депутаты Белгородской областной Думы оценили реализацию социально значимых проектов

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
37-я школа Белгорода — одна из десяти школ города, где по поручению губернатора Вячеслава Гладкова проводят капитальный ремонт. Сдать объект планируют в этом году. Но результат преображения уже налицо. Ход работ оценил депутат регионального парламента Сергей Сиротенко. Он отметил, что капремонт 37-й школы также был включён в перечень наказов избирателей.
Этого преображения здесь давно ждали дети и их родители, учителя и все неравнодушные жители. Здание ни разу капитально не ремонтировалось с момента строительства в 1978 году. По поручению спикера облдумы Юрия Николаевича Клепикова выехал на объект. Отмечу, что график работ соблюдается, но есть вопросы, которые надо решить.
Сергей Сиротенко
Объём проведённых работ — колоссальный. Строители выполнили стяжку пола, уложили керамическую плитку, поштукатурили стены, установили новые оконные блоки. В здании также полностью обновят коммуникации и инженерные сети.
Радикальное обновление полным ходом идёт и в школе № 43 областного центра. Здесь побывал Тарас Хтей. Первый в новом году рабочий объезд территории округа депутат начал с 43-й школы, которая также ремонтируется по поручению губернатора.
В здании уже начали выполнять внутреннюю отделку и почти закончили обновление фасада. Как отметил Тарас Юрьевич, со стороны директора школы замечаний к работам нет.
Ещё один пункт в рабочей поездке депутата — детский сад № 85. Здесь работы тоже идут практически без остановки. Критических замечаний, по словам Тараса Хтея, нет. Текущие вопросы решаются заведующей и подрядчиком в рабочем режиме.
А на аллее по улице Есенина Тарас Юрьевич пообщался с молодыми мамами, жителями микрорайона. Территории возле домов № 12-14 и в районе домов № 16-20б были благоустроены.
В целом жители ближайших домов очень довольны новыми благоустроенными аллеями. Все основные работы были выполнены подрядчиком ещё осенью: уложена тротуарная плитка, установлены фонари и скамейки, посеяны газоны. При наступлении благоприятных погодных условий подрядчиком будут устранены мелкие недочёты — разровняют чернозём, уберут листья и ветки, упавшие за зиму.
Тарас Хтей
Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в Ивне и строительство домов для семей, воспитывающих детей-инвалидов, вместе с главой администрации Ивнянского района Игорем Щепиным проинспектировал депутат облдумы Василий Леонов.
Многоквартирный дом после капремонта стал теплее и красивее. Подрядчик быстро и качественно устранил замечания, жильцы остались довольны. Люди должны жить в комфортных условиях, тем более, если у них дети, требующие особенного ухода и повышенного внимания
депутат Леонов
Обновлённый фасад и утеплённый дом теперь радует и собственников многоквартирного дома по улице Центральной, 1 в селе Ездочное в Чернянском районе. Елена Гурова рассказала, что накануне прошла общественная приёмка МКД.
Депутат подчеркнула, что жители остались довольны проведёнными работами: «Собственники отмечают, что дом стал привлекательнее внешне и теплее внутри, платежи за коммунальные услуги станут значительно меньше. И это важно».
Под пристальным вниманием Александра Мамонова в Старом Осколе — ремонт многоквартирных домов, которые раньше имели статус общежитий по адресам Интернациональный, 27 и Молодогвардеец, 1.
Дом № 27 в микрорайоне Интернациональной — 1972 года постройки. Здесь находится 130 квартир, а всего в доме проживают 198 человек. К подрядчику у собственников возникали вопросы: и к срокам исполнения работ, и к качеству.
Как рассказал Александр Мамонов, недочёты были серьёзные. Так, в 27-м доме на пять душевых кабинок приходился только один слив. Теперь нарушения устранят.
Подключили к ремонту дополнительных специалистов. В результате за полтора месяца выполнили почти 9-месячный объём работ. Мелкие недочёты, включая проблемы с душевыми зонами, были устранены. Сейчас дом № 1 в микрорайоне Молодогвардеец готов на 90%, 27-й в Интернациональном — на 80%. До конца февраля должны закончить.
Александр Мамонов