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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем

26 января 2023, 08:19
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал ДТП с военной машиной в Белгороде

Горожанин утверждает, что военнослужащие врезались в его машину, а затем просто уехали, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. Теперь белгородец пытается узнать, куда обращаться за получением компенсации. О ситуации он рассказал губернатору Вячеславу Гладкову.
Сюжет
ДТП

Белгородец утверждает, что военные на «Урале» врезались в его машину и просто покинули место аварии, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. Со слов мужчины, ДТП произошло на улице Привольной.

Как рассказал горожанин, он ехал вместе с семьёй. Водитель и пассажиры не пострадали, но машина получила повреждения. Сумма ущерба составила примерно 60 тыс. рублей, уточнил белгородец.

Мужчина утверждает, что сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, вопрос с происшествием решить не смогли. Теперь белгородец интересуется, куда ему обращаться.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что проблема должна решаться, как предусматривает закон.

Если автомобиль военный, это не говорит о том, что виновато Министерство обороны. Есть конкретный водитель. Если он нарушил правила, то должен отвечать по закону.
Вячеслав Гладков

Губернатор посоветовал мужчине написать заявления в региональную и военную прокуратуры.

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#Наталья Корявых#Происшествия#Город#ДТП#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Военный#Обращение
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