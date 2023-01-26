Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Белгородец утверждает, что военные на «Урале» врезались в его машину и просто покинули место аварии, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. Со слов мужчины, ДТП произошло на улице Привольной.
Как рассказал горожанин, он ехал вместе с семьёй. Водитель и пассажиры не пострадали, но машина получила повреждения. Сумма ущерба составила примерно 60 тыс. рублей, уточнил белгородец.
Мужчина утверждает, что сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, вопрос с происшествием решить не смогли. Теперь белгородец интересуется, куда ему обращаться.
Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что проблема должна решаться, как предусматривает закон.
Если автомобиль военный, это не говорит о том, что виновато Министерство обороны. Есть конкретный водитель. Если он нарушил правила, то должен отвечать по закону.
Вячеслав Гладков
Губернатор посоветовал мужчине написать заявления в региональную и военную прокуратуры.