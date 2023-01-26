Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем

Гладков прокомментировал ДТП с военной машиной в Белгороде

Горожанин утверждает, что военнослужащие врезались в его машину, а затем просто уехали, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. Теперь белгородец пытается узнать, куда обращаться за получением компенсации. О ситуации он рассказал губернатору Вячеславу Гладкову.