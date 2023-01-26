Белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Согласно документам госзакупки, компания «Международный аэропорт Белгород» ищет подрядчика, который проведёт текущий ремонт эскалатора 2012 года выпуска. Исполнитель должен будет выполнить демонтаж, а потом монтаж входной площадки, фартуков, ступеней, защитного экрана, приводной цепи, треугольника и обода приводного вала, а также сам вал. Также подрядчик должен будет выполнить наладку и регулировку.
Максимально на работы готовы выделить 246 240 рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 февраля.
Напомним, в белгородском аэропорту также модернизируют служебные помещения на одном этаже за 1,2 млн рублей. Также планируется утеплить офисы, заменить в них потолки и покрасить стены.