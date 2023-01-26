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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора

26 января 2023, 11:04
Фото: официальный сайт аэропорта в Белгороде
Максимально на работы готовы потратить 246 240 рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 февраля.

Согласно документам госзакупки, компания «Международный аэропорт Белгород» ищет подрядчика, который проведёт текущий ремонт эскалатора 2012 года выпуска. Исполнитель должен будет выполнить демонтаж, а потом монтаж входной площадки, фартуков, ступеней, защитного экрана, приводной цепи, треугольника и обода приводного вала, а также сам вал. Также подрядчик должен будет выполнить наладку и регулировку.

Максимально на работы готовы выделить 246 240 рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 февраля.

Напомним, в белгородском аэропорту также модернизируют служебные помещения на одном этаже за 1,2 млн рублей. Также планируется утеплить офисы, заменить в них потолки и покрасить стены.

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