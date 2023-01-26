Белгородский аэропорт ищет подрядчика для ремонта эскалатора

Согласно документам госзакупки, компания «Международный аэропорт Белгород» ищет подрядчика, который проведёт текущий ремонт эскалатора 2012 года выпуска. Исполнитель должен будет выполнить демонтаж, а потом монтаж входной площадки, фартуков, ступеней, защитного экрана, приводной цепи, треугольника и обода приводного вала, а также сам вал. Также подрядчик должен будет выполнить наладку и регулировку.