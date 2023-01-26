Белгородские власти заявили об отсутствии большого запроса от военных на землю

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
25 января к губернатору Белгородской области обратился местный житель с вопросом о выдаче земли. Он привёл в пример Москву, МО и Крым, где ветеранам боевых действий начали выдавать участки. Мужчину интересовало, распространится ли такая программа и на белгородцев.
Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас на территории Белгородской области такой процедуры нет. Губернатор против спекулятивных продаж, которые могут начаться после выдачи земли, потому что нет на это спроса среди военных.
С моей точки зрения, торговать землёй не совсем правильно, потому что земля — невосполнимый ресурс. Большого запроса [среди военнослужащих, — прим. ред.] я пока не увидел, поэтому просто раздать землю, чтобы потом начались спекулятивные торговли, неправильно. Если же вы хотите построить дом — обращайтесь ко мне, решим этот вопрос.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При этом глава допустил, что, если раздача земли получит отклик среди отличившихся военнослужащих, программу разработают и запустят. Но для этого белгородцы действительно должны планировать строительство дома.
В таком случае военным выставят требования и ограничения — например, что человек на выданной земле должен построить дом, а не продавать участок. Пока что проблема будет решаться точечно.