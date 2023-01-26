Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Белгородские власти заявили об отсутствии большого запроса от военных на землю

26 января 2023, 14:19
Фото: 1MI

Губернатор оценил возможность выдачи земли отличившимся белгородским военным

Сейчас в Белгородской области такая программа не действует, но, если будет спрос, — её могут утвердить, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Военные

25 января к губернатору Белгородской области обратился местный житель с вопросом о выдаче земли. Он привёл в пример Москву, МО и Крым, где ветеранам боевых действий начали выдавать участки. Мужчину интересовало, распространится ли такая программа и на белгородцев.

Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас на территории Белгородской области такой процедуры нет. Губернатор против спекулятивных продаж, которые могут начаться после выдачи земли, потому что нет на это спроса среди военных.

С моей точки зрения, торговать землёй не совсем правильно, потому что земля — невосполнимый ресурс. Большого запроса [среди военнослужащих, — прим. ред.] я пока не увидел, поэтому просто раздать землю, чтобы потом начались спекулятивные торговли, неправильно. Если же вы хотите построить дом — обращайтесь ко мне, решим этот вопрос.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При этом глава допустил, что, если раздача земли получит отклик среди отличившихся военнослужащих, программу разработают и запустят. Но для этого белгородцы действительно должны планировать строительство дома.

В таком случае военным выставят требования и ограничения — например, что человек на выданной земле должен построить дом, а не продавать участок. Пока что проблема будет решаться точечно.

Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
На территорию Белгородской области прибыли военнослужащие из семи субъектов РФЗа три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублей
#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Военные#Военнослужащие#Земля#Стройка#Земельный участок#Частный дом
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях нового обстрела под Белгородом
Сегодня, 12:42
Мародёрства не было: белгородские власти опровергли разграбление домов в приграничье
Сегодня, 13:22
Белгородская область попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой
Сегодня, 07:19
Депутаты Белгородской областной Думы оценили реализацию социально значимых проектов
Сегодня, 10:11
В 15 минутах ходьбы: какой район в Белгороде самый лучший для проживания
Сегодня, 12:22
Белгородцам объяснили, что делать в случае аварии с военным автомобилем
Сегодня, 08:19