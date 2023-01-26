Белгородская область попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов с наименее доступной ипотекой на рынке вторичного жилья. Доступность жилищного кредитования в области стала одной из самых низких в Центральном Черноземье.
Белгородцы в среднем могут купить в ипотеку 46 «квадратов» жилья. Квадратный метр в регионе стоит примерно 78,7 тыс. рублей. Средняя же зарплата в регионе составляет почти 46 тыс. рублей, а средняя ставка по ипотеке — 8,98%.
Ниже доступность ипотеки по макрорегиону только в Тамбовской области. Индекс доступности составил всего 37 «квадратов». В соседних Курской и Воронежской областях жители могут приобрести в ипотеку 52 и 47 «квадратов» соответственно. В Липецкой области показатель составляет также 47 квадратных метров.
В целом россияне могут взять в ипотеку 52 «квадрата» при средней стоимости 1 кв. метра в 92,8 тыс. рублей. Самым недоступным жилищное кредитование в 2022 году стало в Краснодарском крае, где стоимость «квадрата» превысила 184 тыс. рублей. Жители Кубани в среднем могут взять в ипотеку всего 20 квадратных метров.
Самая доступная ипотека — в Магаданской области, где жители могут приобрести 124 «квадрата» со средней стоимостью 1 квадратного метра в 88,2 тыс. рублей.