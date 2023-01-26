Белгородская область попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой

В целом россияне могут взять в ипотеку 52 «квадрата» при средней стоимости 1 кв. метра в 92,8 тыс. рублей. Самым недоступным жилищное кредитование в 2022 году стало в Краснодарском крае, где стоимость «квадрата» превысила 184 тыс. рублей. Жители Кубани в среднем могут взять в ипотеку всего 20 квадратных метров.