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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Белгородская область попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекой

26 января 2023, 07:19
Фото: 1MI
Эксперты оценили доступность жилищного кредитования в субъектах РФ на рынке вторичного жилья. Доступность ипотеки в Белгородской области стала одной из самых низких в Центральном Черноземье, следует из рейтинга РБК.
Сюжет
Ипотека

Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов с наименее доступной ипотекой на рынке вторичного жилья. Доступность жилищного кредитования в области стала одной из самых низких в Центральном Черноземье.

Белгородцы в среднем могут купить в ипотеку 46 «квадратов» жилья. Квадратный метр в регионе стоит примерно 78,7 тыс. рублей. Средняя же зарплата в регионе составляет почти 46 тыс. рублей, а средняя ставка по ипотеке — 8,98%.

Ниже доступность ипотеки по макрорегиону только в Тамбовской области. Индекс доступности составил всего 37 «квадратов». В соседних Курской и Воронежской областях жители могут приобрести в ипотеку 52 и 47 «квадратов» соответственно. В Липецкой области показатель составляет также 47 квадратных метров.

В целом россияне могут взять в ипотеку 52 «квадрата» при средней стоимости 1 кв. метра в 92,8 тыс. рублей. Самым недоступным жилищное кредитование в 2022 году стало в Краснодарском крае, где стоимость «квадрата» превысила 184 тыс. рублей. Жители Кубани в среднем могут взять в ипотеку всего 20 квадратных метров.

Самая доступная ипотека — в Магаданской области, где жители могут приобрести 124 «квадрата» со средней стоимостью 1 квадратного метра в 88,2 тыс. рублей.

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#Ипотека#Белгородская область#Доступность ипотеки#Вторичный рынок жилья#Рейтинг#Экономика#Наталья Корявых
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